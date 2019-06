Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE): Manfred Weber are o viziune pragmatică despre viitorul UE, pe care o vede nu doar mai puternică și mai eficientă, ci și mai dinamică și mai sănătoasă

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), a declarat miercuri, la Târgu Mureș, că programul de cercetare Orizont Europa 2021-2027 al Uniunii Europene, pentru care a fost raportor, este cel mai ambițios și mai bine finanțat program public de cercetare din întreaga lume.

”Programul de cercetare al UE este cel mai ambiţios şi mai bine finanţat program public de cercetare din întreaga lume. Vorbim pentru prima dată în istoria UE de 120 de miliarde de euro din bugetul european care vor fi alocaţi cercetării în perioada 2021-2027. Aceşti bani vor fi alocaţi diverselor capitole de cercetare, sănătatea jucând un rol important. Eu am răspuns de proiectul de aviz al Comisiei de sănătate şi mediu din PE şi aici vă pot spune că cel mai important a fost să mărim bugetul. Acesta, în urma negocierilor între Parlament şi Consiliu, a crescut de la 7,6 miliarde de euro, la 9,17 miliarde de euro, prin creşterea întregului program”, a declarat Cristian Buşoi, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Europarlamentarul român a arătat că a reușit să obțină ca raportor includerea tratării cancerului ca prioritate absolută a viitorului program de cercetare în sănătate.

”Am vrut să stabilim nişte priorităţi şi aici, cu sprijinul grupului PPE, cu sprijinul lui Manfred Weber, am reuşit să obţin, ca raportor, ca o prioritate absolută a viitorului program de cercetare în sănătate să fie cancerul, zona oncologică. Lupta împotriva cancerului fiind unul din punctele cheie ale programului lui Manfred Weber. (…) Şi în mod special cancerul la copii, pentru că în UE 15.000 de copii mor în fiecare an din cauza cancerului. Am discutat in extenso de foarte multe ori cu cercetători, cu lumea academică, cu profesorii din diverse ţări ale UE şi toţi spun că, dacă s-ar aloca bani suficienţi pentru a descoperi noi metode de tratament, de diagnostic sau dacă s-ar îmbunătăţi metodele deja existente, putem să ne punem ca obiectiv ca până în 2040 cancerul la copii să fie eradicat. De asemenea, am verificat felul în care se va face consultarea cu specialiştii, cu societatea civilă, atunci când se vor stabili principalele direcţii şi modul în care vor fi împărţiţi aceşti bani. Mă interesează ca şi România să beneficieze de aceşti bani”, a susţinut Bușoi.

Potrivit acestuia, pentru Orizont 2020, actualul program de cercetare, cel puțin în sănătate, nu au fost foarte multe proiecte care să includă şi actori din România, care să fi fost finanţate, însă speră ca în urma consultărilor cu mediul academic şi cu institutele de cercetare ţara noastră să beneficieze de fonduri consistente în noul program.

”Am discutat cu Academia Română, cu Academia de Ştiinţe Medicale – avem un plan foarte concret cum să creştem prezenţa noastră acolo, cum să promovăm institutele de cercetare din România în diverse parteneriate europene, cum să trimitem mai mulţi evaluatori, cum să creştem şansele, cum să reuşim să aducem bani direct de la Bruxelles pe proiecte de cercetare, fiindcă sunt separat de cei 43 de miliarde de euro alocaţi României. Şi sunt convins că dacă va fi şi un sprijin guvernamental – greu cu actualul Guvern, dar sunt convins că după 2020 lucrurile vor sta altfel în Români – cât mai mulţi bani vor veni şi în ţara noastră”, a apreciat Cristian Buşoi.

Orizont Europa va fi cel de-al nouălea program-cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene şi se va desfăşura între 2021 şi 2027. Comisia Europeană prevede finanţarea programului Orizont Europa cu 97,6 miliarde de euro, în creştere faţă de cele aproximativ 80 de miliarde de euro pentru Orizont 2020. Orizont Europa urmăreşte să consolideze bazele ştiinţifice şi tehnologice ale Uniunii, să stimuleze competitivitatea acesteia şi să ajute Europa să devină un lider capabil să confrunte provocările secolului 21 – de la sănătate la încălzirea globală, de la digitalizare la economia circulară.

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE) este membru în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, în Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina și în Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest. Totodată este membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, în Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia și în Delegația pentru relațiile cu India.

Acesta candidează pentru un nou mandat de eurodeputat pe lista PNL pentru europarlamentare, unde ocupă locul 9.

Întreaga activitate a europarlamentarului AICI.