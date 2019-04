Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE): Principalul meu obiectiv, ca eurodeputat, în exercițiul financiar următor va fi construirea spitalelor regionale

Corespondență din Strasbourg

Săptămâna aceasta are loc cea de-a doua sesiune plenară din luna martie, la Strabourg, cu aproximativ 2 luni înainte de alegerile europarlamentare, iar europarlamentarul Cristian Bușoi a răspuns întrebărilor în interviu acordat în exclusivitate redacției Calea Europeană.

Europarlamentarul român a realizat o sinteză a activității sale din acest mandat și a enumerat și obiectivele pentru viitorul mandat. Cristian Bușoi este membru în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, membru în delegația Comitetului parlamentar de asociere UE-Ucraina și în delegația Adunării Parlamentare Euronest.

În ceea ce privește mandatul său de europarlamentar din perioada 2014-2019, cele mai importante repere s-au concentrat în domeniul sănătății, pentru că „este un domeniu foarte important, care in ciuda lipsei de prerogrative din tratatele europene, va căpăta o vizibilitate din ce în ce mai mare la nivel european.”



Reamintim că acesta a revenit în Parlamentul European după un scurt mandat la CAS, acolo „am avut șansa în 2014 să implenentez directiva privind serviciile medicale transfrontaliere, la care am contribuit la începutul activității mele din Parlamentul European (2008-2009-2010) și revenind in 2014 în Parlamentul European, m-am concentrat pe domeniul sănătății și am fost declarat europarlamentarul anului în domeniul sănătății și am fost responsabil de două dosare importante: „Programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027” și mai important „Programul de cercetare în sănătate al Uniunii Europene 2021-2027”. Prin amendamentele depuse de mine, am reușit să cresc bugetul alocat față de propunerea inițială a Comisiei, de la 413 la 473 de milioane de euro pentru programul de sănătate și de 7,7 la 9,7 miliarde de euro pentru programul de cercetare. Acum cele două se află în faza de negociere interinstituțională cu Consiliul.”

Au mai fost și câteva amendamente legate de prioritățile acestor programe, precum: medicina preventivă, promovarea vaccinării sau cercetarea pentru eradicarea cancerului peidatric, a menționat Cristian Bușoi.

Dincolo de aceste subiecte pentru care a fost responsabil direct, în al treilea subiect mare legislativ legat de sănătate din acest mandat „am avut un rol ca responsabil pentru comisie în evaluaea tehnologiilor medicale, foarte important pentru pacienții români, deoarece există o șansă suplimnetară ca medicamentele inovative să ajungă și la pacienții români. Am fost copreședintele grupului „Friends of the liver”, care se preocupă de găsirea de soluții pentru bolile ficatului. Am fost raportor alterntiv al PPE în ceea ce privește lupta rezistenței antibacteriene, fiind o mare preocpuare pentru România și alte țări europene.”, declară Cristian Bușoi.

Fiind membru în comisia pentru industrie, cercetare și energie, eurparlamentarul Cristian Bușoi s-a implicat activ și în alte domenii, iar recent Comisia Europenă „mi-a dat dreptate privind ordonanața 114, care de fapt încalcă legislația europeană. Știu că urmează o revizuire, însă actualul guvern a dezinformat atunci când a spus că ordonanța 114 ține cont de legislația europeană.”

Dacă prin votul românilor va reveni în Parlamentul European, Cristian Bușoi a declarat că zona de prioritate și expertiză va ramane domeniul sanătătii: „Vreau să promovez cât mai mult oportunițățile oferite de cercetarea în sănătate pentru România. Cel mai important obiectiv al meu în numele partidului PNL este să creștem puterea României în ceea ce privește influențarea unor decizii la nivel european și aici obiectivul nostru este să o facem în parteneriat cu instituțiile europene și liderii europeni și aici PNL are un mare avantaj, pentru că face parte din cea mai puternică familie politică din Parlamentul European.”

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL&PPE) este membru în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, în Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina și în Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest. Totodată este membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, în Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia și în Delegația pentru relațiile cu India.