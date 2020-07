Europarlamentarul Dan Motreanu, scrisoare căre Comisia Europeană prin care solicită ca fondurile europene pentru redresarea economiei rurale să fie disponibile începând cu anul viitor

Europarlamentarul Dan Motreanu, vicepreședintele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European a transmis o scrisoare, alături de eurodeputații din delegația României din PPE și din alte state membre, către comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, și către comisarul european pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, prin care solicită ca fondurile europene pentru redresarea economiei rurale să fie disponibile începând cu anul viitor.

Recent, Parlamentul European a încheiat un acord cu miniștrii agriculturii pentru aplicarea planurilor strategice începând cu anul 2023.

”În această situație, fermierii și întreprinderle din mediul rural nu mai pot aștepta încă doi ani deoarece economia rurală afectată de criză are nevoie de sprijin urgent pentru relansare”, a transmis Dan Motreanu printr-un mesaj pe Facebook.

Amintim că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la finalul lunii mai în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.

Din această sumă, Comisia Europeană alocă suma de 15 miliarde de euro măsurilor de dezvoltare rurală destinate protecției mediului, prin noile planuri strategice.

Potrivit eurodeputatul român, România ar urma să beneficieze din această sumă de circa 1,42 de miliarde de euro, raportat la prețurile curente.