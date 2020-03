Europarlamentarul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene prelungirea până la 15 iulie 2020 a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor de plăți directe și de anumite plăți pentru dezvoltare rurală

Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL, PPE) a solicitat Comisiei Europene prelungirea până la 15 iulie 2020 a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor pentru plăți directe și anumite plăți pentru dezvoltare rurală.

”Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, pe care am semnat-o împreună cu alți 23 de colegi eurodeputați, am salutat decizia Comisiei de a prelungi acest termen cu o lună (până la 15 mai 2020), însă am subliniat că fermerii au nevoie de și mai mult timp pentru completarea cererilor, mai ales în această perioadă dificilă”, a precizat eurodeputatul român într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a explicat că asociațiile și consilierii care lucrează în strânsă colaborare cu solicitanții trebuie să respecte măsurile impuse de guvernele naționale în contextul crizei Covid- 19, lucru ce face ”imposibilă întâlnirea dintre consilieri și solicitanți, ducând la o încetinire serioasă a ritmului de lucru.”

”Măsurile de izolare în statele membre ar trebui să rămână în vigoare până la începutul lunii aprilie, însă se preconizează prelungiri suplimentare ale blocajului. În vremuri grele, factorii de decizie trebuie să restabilească certitudinea în cea mai mare măsură posibilă. În plus, această criză ne obligă să fim cu un pas înainte și să ne anticipăm problemele.”, a mai spus Dan Motreanu.

Comisia Europeană a decis la 17 martie să le permită statelor membre să acorde prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor de plăți directe și de anumite plăți referitoare la dezvoltarea rurală.

Această prelungire va fi posibilă pentru toți fermierii eligibili din toate statele membre. Totuși, rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă doresc să o acorde. Noul termen-limită pentru depunerea cererilor este 15 iunie 2020, în loc de 15 mai, oferindu-le fermierilor o mai mare flexibilitate în ceea ce privește completarea cererilor în această perioadă dificilă și fără precedent.

În fiecare an, fermierii europeni își depun cererile de sprijin pentru venit oferit în cadrul politicii agricole comune (PAC).

Autoritățile naționale prelucrează apoi cererile și efectuează verificările necesare. Plățile din cadrul PAC sunt apoi distribuite la nivel național sau regional și sunt rambursate de Comisia Europeană din bugetul UE.