Europarlamentarul Daniel Buda: Trebuie să dăm României un buget al Uniunii Europene care să corespundă nevoilor și așteptărilor cetățenilor

Europarlamentarul Daniel Buda, șeful delegației române din grupul PPE, a pledat vineri pentru un buget multianual al Uniunii Europene care să corespundă nevoilor și așteptărilor de a face Uniunea Europeană și România mai puternice.

Vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, Buda a deschis vineri, alături de negociatorul Parlamentului European pentru bugetul UE, Siegfried Mureșan, evenimentul despre viitorul politicii de coeziune, organizat la București de Grupul de lucru pentru bugete al Partidului Popular European din Parlamentul European.

„Pentru a putea să construim politici consistente, politici care să fie adaptate în nevoilor și realităților din teren, avem nevoie de un dialog constant cu dumneavoastră, cu cei care implementați aceste politici“, a afirmat Buda.

La dezbatere participă și primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucă, și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, alături de europarlamentari ai Grupului PPE, reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor, aleși locali și reprezentanți ai autorităților din România, dar și reprezentanți ai societății civile.

„Sunt absolut convins că împreună noi, cei din Parlamentul European, dumneavoastră cei din Comitetele Regiunilor, evident cu reprezentanții noștri care vor fi pe diverse paliere din Consiliu, vom reuși să dăm Uniunii Europene, să dăm României un buget care să corespundă nevoilor, așteptărilor”, a adăugat Buda.

Șeful delegației române din grupul PPE a subliniat că „obiectivul este să facem Uniunea Europeană puternică, deoarece avem nevoie de Uniune puternică, avem nevoie de Românie puternică“.

Evocând provocările generate de poziționarea geografică lângă Ucraina și războiul declanșat de Rusia împotriva acestei țări, Daniel Buda a insistat că în discuțiile privind bugetul Uniunii Europene nu trebuie să piardă din vedere faptul că „Uniunea Europeană este acea structură care ne garantează nouă pacea, libertatea și securitatea“.

„Trebuie să ținem de ea și trebuie să facem tot ceea ce trebuie, astfel încât să putem să aducem plus valoare în viața cetățenilor europeni“, a conchis Buda.

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru următorul cadru financiar multianual, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 60% față de actuala perioadă bugetară de șapte ani. Grupul statelor considerate „frugale”, care sunt contribuabili neți la bugetul UE, au adresat o scrisoare președinției irlandeze a Consiliului UE, intensificându-și eforturile pentru diminuarea anvelopei bugetului pe termen lung al UE post-2027. În același timp, grupul „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România, a transmis o declarație comună privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, cu președintele Nicușor Dan solicitând menținerea unei finanțări puternice pentru politica de coeziune și politica agricolă comună.

Pentru Parlamentul European, obiectivul este ca viitorul buget al UE să dispună de suficiente resurse pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, crizelor și provocărilor globale și geopolitice și pentru a asigura finanțare predictibilă pentru studenți, fermieri, cercetători, regiuni și comunități.