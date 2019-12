Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D) a militat din nou pentru cauza europeană a Republicii Moldova. Toate amendamentele depuse de eurodeputatul român, incluse în declarația finală a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova

Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D), membru al Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova, a militat miercuri în cadrul celei de-a 7-a întâlniri a acestui comitet pentru cauza europeană a Republicii Moldova și pentru susținerea țării vecine, aflată într-o situație deloc facilă, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În perioada 18-19 decembrie, la Strasbourg, are loc cea de-a 7-a întâlnire a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova, participantii fiind membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanti ai Serviciului European de Actiune Externă, reprezentanți din partea Comisiei Europene, DG NEAR, respectiv reprezentanți ai Comitetului Economic si Social European.

Europarlamentarul Maria Grapini face parte din Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova și este un susținător asumat al Republicii Moldova. Intervențiile sale din PE, ori de câte ori țara vecină a fost pusă la zid, prin sancțiuni economice radicale, au fost vehemente, Maria Grapini solicitând ca cetățenii Republicii Moldova să nu sufere din cauza conducerii politice vremelnice.

“Sunt bucuroasă pentru că avem această declarație si recomandări pentru Republica Moldova, la care am depus amendamente, care au fost cuprinse în textul final, pe care sper sa îl adoptăm ușor, mâine! Cred că Republica Moldova trebuie să-si continue parcursul european. Am relații cu Republica Moldova încă din anii ‘90, la început în business, apoi din punct de vedere politic. Cred că este necesar ca Uniunea Europeană să continue acordarea sprijinului financiar pentru Republica Moldova, așa cum s-a procedat si în guvernul anterior și sper să nu mai fie cazul să avem o rezolutie de sancționare a țării. Am avut în trecut una, pe care, însă, eu nu am votat-o. De asemenea, consider că trebuie să avem în vedere situația din Transnistria și evidenta ei îmbunătățire.”, a declarat Maria Grapini în cadrul celei de-a 7-a întâlniri a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Moldova.

Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova decide, în cele două zile de ședință, o Declarație finală și recomandări pentru ca Republica Moldova să poată intra în familia europeană.

Europarlamentarul Maria Grapini a depus amendamente cheie, toate urmând să fie incluse în documentul european final care se va vota, joi, 19 decembrie, la Strasbourg.

Amendamentele europarlamentarului român vizează consolidarea independenței instituțiilor statului și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă. îmbunătățirea sistemului de sănătate și de învățământ, necesitatea urgentă de a pune în aplicare un set ambițios de reforme ale sistemului de justiție și de combatere a corupției pentru a preveni deteriorarea standardelor democratice și a statului de drept, importanța asigurării pluralismului media, incluzând o multitudine de canale TV, a protejării mass-media independente și a libertății de exprimare și a reformei radiodifuzorului național, reforme în sectorul energetic, ținând cont de necesitatea reducerii emisiilor de carbon și a combaterii poluării mediului înconjurător, importanța dezvoltării practicilor transparente, a asigurării unui proces electoral corect și a unui mediu concurențial, respectiv necesitatea ca perspectiva europeană a Moldovei să fie înrădăcinată în primul rând într-o aderență a valorilor și principiilor care stau la baza Uniunii Europene.