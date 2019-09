Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D) a solicitat o abordare pragmatică din partea noii Comisii Europene pentru a atinge țintele privind reducerea poluării în orizontul de timp 2030/2050

Eurodeputatul Maria Grapini (PSD, S&D), vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European, consideră necesară reglementarea Uber la nivelul UE pentru asigurarea siguranței pasagerilor și competitivității pe piața europeană a transporturilor, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro

Miercuri, 4 septembrie, în Parlamentul European, s-a desfășurat un prânz de lucru, organizat de Rețeaua Europeană de IMM-uri, SME Connect – care are în conducere mai mulți politicieni din diferite grupuri politice – pe o temă de actualitate: Drumul către sustenabilitate și creștere/Cele mai bune practici de reglementare pentru partajarea vehiculelor în Europa.

Europarlamentarul român, Maria Grapini, membru în conducerea Rețelei Europene de IMM-uri, a fost vorbitor în cadrul evenimentului, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) și membru al Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN).

Maria Grapini a insistat, în contextul politicii Uniunii Europene din domeniul transporturilor, pe necesitatea dezvoltării unei rețele moderne de infrastructură, care face călătoriile mai rapide și mai sigure, promovând în același timp, soluții durabile și digitale.

,,Trebuie să găsim soluții în ceea ce privește reglementarea practicilor de partajare a vehiculelor la nivel european. Întrebarea la care trebuie să răspundem este: Acest mod alternativ de transport asigură în aceeași măsură siguranța pasagerului și protecția consumatorului acestui serviciu? Trebuie să avem siguranța pasagerilor!”, a spus europarlamentarul român.

Maria Grapini a invocat, în discursul său, întâlnirile avute, anul trecut, în California, cu reprezentanții UBER care au spus că nu se întâlnesc niciodată cu șoferii, deoarece ei se înscriu singuri în aplicație.

,,Am folosit UBER și am discutat cu șoferi. Unii lucrau 14 ore pe zi, erau fie foarte tineri, fie în vârstă sau pensionari, însă nu aveau asigurare medicală sau inspecția tehnică periodică a mașinii, ceea ce nu oferă siguranță pasagerului! În România, am avute multe controverse pe acest subiect, deoarece există legislație pentru taxiuri, dar UBER nu cade sub incidența acestei legislații. Cred că trebuie să se asigure o competitivitate corectă pe piață, de aceea mai trebuie lucrat la reglementarea domeniului.”, a mai declarat, în cadrul evenimentului european, Maria Grapini.

Europarlamentarul român și-a exprimat speranța unei viitoare Rezoluții a PE pe acest subiect, menită să crească automat competitivitatea și să încurajeze transportul eficient. Maria Grapini a pledat, din nou, pentru protecția consumatorilor, în speță siguranța pasagerilor acestui tip de transport.

„Sensibilizarea este un element crucial pentru a sprijini partajarea de autovehicule, deoarece nivelurile de cunoștințe între factorii de decizie, părțile interesate politice, precum și potențiali parteneri (cum ar fi operatorii de transport, și comunitatea de afaceri) trebuie încă îmbunătățite. Mobilitatea urbană și gestionarea transportului urban sunt de competența autorităților locale și regionale, care elaborează și pun în aplicare politicile publice în zona lor, în concordanță cu cadrul național în vigoare și cu agenda urbană a UE. Cred, însă, că este important să avem o legislație adecvată, la nivelul statelor-membre, pentru a oferi siguranță pasagerilor care folosesc acest tip de transport. În acelasi timp, este necesar să asigurăm o concurență loială între operatorii din domeniul în cauză.”, a mai spus Maria Grapini, la evenimentul de miercuri, din Parlamentul European.

Maria Grapini, aflată la al doilea mandat în Parlamentul European, este recunoscută ca un apărător al drepturilor transportatorilor estici, odată ce vesticii au încercat și încearcă în continuare să-și conserve supremația pe piață. Maria Grapini a taxat frecvent această atitudine inechitabilă, a fost alături de transportatori (români, dar nu numai) la protestele organizate în fața sediilor Parlamentului European, de la Bruxelles sau Strasbourg, participă la întâlnirile organizate în țară și este aliatul lor principal. Mandatul nou va fi, după cum declara Maria Grapini, calat pe aceleași principii, și din perspectiva drepturilor transportatorilor. În plus, Grapini a fost desemnată raportor pe opinia Comisiei de Transport și Turism (TRAN), privind proiectul de buget general 2020.

Reamintim că în mandatul din legislatura trecută a Parlamentului European, Maria Grapini a obținut premiul de Europarlamentarul Anului la categoria Piața Internă și Protecția Consumatorului (IMCO), parlamentarul european primind această distincție, la Bruxelles, la Gala MEP AWARDS 2019.

Pentru următorii cinci ani, europarlamentarul român va fi membru și în Comisiile AFCO (Comisia pentru Afaceri Constituționale), respectiv CONT (Comisia pentru Control Bugetar). Maria Grapini va mai face parte din următoarele Delegații: Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest, Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova și Delegația pentru relațiile cu Japonia.