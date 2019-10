Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D), în Parlamentul European: ”Cer Comisiei, Consiliului și Parlamentului să avem o unitate de măsură unică pentru analiza integrității celor care lucrează în instituțiile europene”

Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D) a subliniat, în cadrul dezbaterii din Parlamentul European pe tema standardelor privitoare la integritatea, etica și incompatibilitatea aleșilor și funcționarilor europeni, nevoia unei singure unități de măsură, în condițiile în care acesre noțiuni sunt, în ultimul timp, neglijate vizibil.

”Avem nevoie de standarde uniforme privind integritatea, etica și incompatibilitatea pentru toți aleșii și funcționarii europeni! Trebuia să avem dezbaterea aceasta mai demult. Vorbim despre prevenția în conflictul de interese, integritate, etică și constatăm că există extrem de mare diferență între instituțiile europene: Consiliul spune că nu este încă pregătit să aibă o discuție pe tema asta, Comisia are alte reguli, Parlamentul alte reguli, fiecare stat are alte reguli…Vorbim de standarde comune? Cum să anunțe președinta Comisiei Europene echipa și după aceea să constatăm că ea nu este bună? Aceste verificări de integritate pentru propuneri de comisari trebuiau făcute înainte”, a spus Maria Grapini, in plenul Parlamentului European, justificându-și intervenția prin cele mai recente exemple publice europene, în care dubla măsură a fost din nou vizibilă și resimțită evident, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Europarlamentarul român a solicitat, în final, tratament egal și nediscriminatoriu.

”Este foarte important nu numai să avem un cod și măsurile aferente, ci să știm și cum le punem în aplicare. De aceea, cer Comisiei, Consiliului și Parlamentului să avem o unitate de măsură unică pentru analiza integrității celor care lucrează în instituțiile europene, pentru analiza integrității tuturor!”, a conchis Maria Grapini.

Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D) este vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European.

Aceasta a fost desemnată, de asemenea, raportor la Comisiile IMCO și TRAN, pentru bugetul pe 2020. Astfel, Maria Grapini va conduce negocierile în Trilog, cu Consiliul și Comisia Europeană, pe raportul care vizează noul Regulament Vama (document important pentru că se referă la intrarea produselor pe Piața Internă).

Europarlamentarul român va fi membru și în Comisiile AFCO (Comisia pentru Afaceri Constituționale), respectiv CONT (Comisia pentru Control Bugetar).

Maria Grapini va mai face parte din următoarele delegații: Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest, Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova și Delegația pentru relațiile cu Japonia.