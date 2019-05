Europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D): Împreună vom reuși să obținem mai mult în Europa. O Românie puternică în Uniunea Europeană nu este nici slogan, nici utopie

Împreună vom reuși să obținem mai mult în Europa, pentru că românii merită mai mult respect. O Românie puternică în Uniunea Europeană nu este nici slogan, nici utopie, a declarat europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D), după o întâlnire pe care acesta a avut-o cu brașovenii.

”Această campanie electorală mi-a dovedit că, dincolo de manipulările incredibile pe care le-am văzut în ultimii ani, majoritatea românilor doresc să fie reprezentați de politicieni care au făcut ceva pentru ei – nu de scandalagii, nu de visători, nu de mincinoși. Iar la Bruxelles au dorința de a trimite oameni care să nu lase interesele țării din mână doar pentru a face poze cu politicienii din alte țări sau pentru a face pe plac unor grupuri politice pan-europene care nu înțeleg întotdeauna nevoile și probleme reale ale României”, a precizat eurodeputatul român într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Precizând că activitatea din Parlamentul European este una complexă și care poate influența mult din destinul României și al românilor, Răzvan Popa a apreciat să vadă că ”brașovenii apreciază în mod real ce s-a făcut în ultimii ani la nivel de guvernare, dar și atitudinea demnă pe care încercăm să o avem în Europa. Sigur, întotdeauna este loc de mai bine, iar angajamentul meu și al colegilor mei este să acționăm în sensul așteptărilor pe care românii le au”.

”În lunile în care am reprezentat țara la Bruxelles am încercat să fac tot ceea ce a depins de mine pentru a apăra, cu adevărat, ceea ce contează pentru români. Onest, brașovenilor cu care m-am întâlnit în aceste zile le-am explicat și ceea ce am făcut, dar și ceea ce eu și colegii mei doresc să facem în continuare. Prezența la vot în 26 Mai este extrem de importantă”, a mai spus eurodeputatul român.

”Deși alegerile europene au fost de multe ori considerate lipsite de relevanță, în realitate acest scrutin este poate mai important decât altele în ceea ce privește definirea unei identități a României în Uniunea Europeană. O Românie puternică în Uniunea Europeană nu este ceva ce putem realiza împreună, pornind de la clasa politică, deci și de la reprezentanții românilor în Parlamentul European, care nu ar trebui să aibă în prim-planul agendei altceva decât apărarea cu orice preț a interesele României în plan european – chiar și atunci când am putea supăra! Dragi brașoveni, dragi români, veniți la vot pe 26 Mai și nu uitați – România merită mai mult respect!”, a conchis europarlamentarul Răzvan Popa, îndemnându-i pe români să voteze la alegerile europene care vor avea loc duminică, 26 mai.

Eurodeputatul Răzvan Popa este membru în Comisia pentru bugete și la Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE din Parlamentul European. Totodată, este membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, în Comisia pentru afaceri juridice, în Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale și la Delegația pentru relațiile cu Canada.

Întreaga activitate a europarlamentarului aici.