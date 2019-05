Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Am votatat pentru o Românie puternică într-o Europă puternică”

LIVE UPDATE Pentru prima dată în istorie, România organizează alegeri europene din postura de președinție a Consiliului UE. Cetățenii români votează astăzi pentru a-și desemna cei 32 de reprezentanți în Parlamentul European.

Euroaprlamentarul Siegfried Mureșan a votat astăzi pentru alegerile europarlamentare, dar și pentru referendum, „Am votatat pentru o Românie puternică într-o Europă puternică, vreau ca România să fie bine reprezentată în următorii 5 ani în Parlamentul European, de către oameni politici harnici, cinstiți, capabili. Vreau ca reprezentanții politici să facă cinste românilor în Parlamentul European.”

„România vreau să fie reprezentată de oameni politici cărora le pasă de românii cinstiți și de Uniunea Europeană și demersul Europei.”, a adăugat acesta.

„Vreau dreptate, de aceea spun foarte clar DA, vreau să punem in fruntea țării oameni politici cinstitu si competenți, Da nu mai vreau hoție, de aceea am votat și pentru alegerile europarlamentare și pentru referendum, am făcut ceea ce fiecare român trebuie să facă astăzi, să iasă la vot și să își exprime voința atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum.”

Siegfried Mureșan este europarlamentar din anul 2014. Este, totodată, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, cea mai mare familie politică europeană, iar în Parlamentul European este vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete. În 2017, a fost negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2018. (Mai multe despre activitatea lui Siegfried Mureșan AICI).

Acesta candidează pentru un nou mandat de eurodeputat în alegerile europene din 26 mai, aflându-se pe locul 3 pe lista PNL.