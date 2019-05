Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL, PPE): Guvernele au atras în ultimii cinci ani doar 1.2 miliarde de euro, sub 3% rată de absorbţie pe fonduri europene

Guvernele au atras în ultimii cinci ani doar 1.2 miliarde de euro, sub 3% rată de absorbţie pe fonduri europene, structurale şi de coeziune, ”bani meniţi să dezvolte România”, a afirmat marți europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL, PPE).

”Dacă scădem prefinanţările din suma totală de fonduri europene venite în România, adică lucrări ce urmează a se desfăşura, lucrările fazate din trecut şi lucrările desfăşurate la nivelul municipiilor şi judeţelor, unde Guvernul nu are de asemenea niciun merit, rata de absorbţie, adică banii aduşi de guverne în ultimii cinci ani în România, din 2014 până astăzi, sunt doar 1,2 miliarde de euro. Aceasta este cifra ruşinii – sub 3% rată de absorbţie pe fonduri europene, structurale şi de coeziune, bani meniţi să dezvolte România: autostrăzi, spitale regionale, reabilitări de drumuri, anvelopări de blocuri, extinderea reţelei de canalizare, gaze, iluminat public, electricitate”, a precizat eurodeputatul român într-o conferință de presă.

Acesta a completat că în România au ajuns în perioada 2014-2020 ”doar 4.7 miliarde de euro”, dacă ”scădem banii pe care i-au atras fermierii în mod direct și automat fără niciun merit al Guvernului”.

”România are alocate 42 de miliarde de euro. Dacă scădem banii pe care i-au atras fermierii în mod direct şi automat fără niciun merit al Guvernului, guvernele PSD-ALDE au absorbit doar 4,7 miliarde de euro, deşi au trecut cinci ani şi jumătate din cei şapte ani. Din aceste 4,72 de miliarde de euro, o parte sunt prefinanţări şi o parte sunt lucrări fazate, adică lucrări depuse demult, începute demult de alte guverne, care doar se termină în perioada acestui Guvern datorită întârzierilor”, a completat Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, PSD ”pretinde” că are o rată de absorbție a fondurilor europene de 36% din cele 42,6 miliarde de euro, bani alocaţi pentru perioada 2014 – 2020, iar 10 miliarde de euro sunt plăţi directe pentru fermieri, meritul Guvernului României fiind ”zero”.

”PSD pretinde că avem o rată de absorbţie a fondurilor europene de 36%, vreau să ştiţi care este adevărul. România are alocate, pentru perioada 2014 – 2020, 42,6 miliarde de euro. Din această sumă, din fondurile europene care au fost absorbite de România, 6 miliarde de euro sunt plăţi directe pentru fermieri, aici meritul Guvernului României este zero. Alte 4 miliarde de euro au fost absorbite de fermierii români pentru dezvoltare rurală, adică fermierii şi-au cumpărat tractoare, combine, şi-au făcut instalaţii de procesare a produselor alimentare. Meritul Guvernului PSD-ALDE este zero şi aici”, a afirmat el.

Europarlamentarul român a explicat că analiza este bazată pe ratele raportate de Ministerul Finanțelor publice.

Siegfried Mureșan consideră că Rovana Plumb este principalul vinovat pentru această situaţie.

”Principalul vinovat pentru eşecul absorbţiei fondurilor europene este fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Această persoană nu ar trebui să mai joace niciun rol în viaţa publică din România, dar ce face PSD-ul? O pune cap de listă”, a conchis eurodeputatul.

Siegfried Mureșan este europarlamentar din anul 2014. Este, totodată, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, cea mai mare familie politică europeană, iar în Parlamentul European este vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete. În 2017, a fost negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2018.

Acesta candidează pentru un nou mandat de eurodeputat în alegerile europene din 26 mai, aflându-se pe locul 3 pe lista PNL.