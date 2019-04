Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL, PPE): Propunem Parlamentului European un set unic de reguli și norme privind atragerea de fonduri europene

Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL, PPE) se poziționează cu privire la procesul de negociere dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene și cere instituției din urmă ,,să nu mai cedeze presiunilor făcute de Guvernul României de a susține un candidat mai slab și să susțină candidatul cel mai pregătit pentru funcția de procuror-șef european, Laura-Codruța Kövesi. Acesta argumentează că sprijinul PE pentru candidata din România, precum și sprijinul transpartinic în rândul altor instituții de la Bruxelles pentru aceasta, se bazează pe lucruri obiective, de natură să-i demonstreze competențele înalte pe care le deține și legitimitatea pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Parchetului European, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro

Mesajul eurodeputatului liberal și purtător de cuvânt al PPE este redat în întregime mai jos:

,,Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene nu are niciun argument pentru a susține în continuare candidatul francez și de a bloca, astfel, desemnarea noului procuror-șef european și după a treia rundă de negocieri cu Parlamentul European.



Cel mai bun candidat pentru poziția de procuror-șef european este fostul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura-Codruța Kövesi. Este un exponent al luptei împotriva corupției în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Tocmai în această perioadă în care este atacat statul de drept în mai multe state din UE trebuie să dăm un semn de susținere procurorilor și judecătorilor care își fac treaba și care contribuie la apărarea statului de drept.



Candidatul român are toate argumentele în favoarea sa: a fost situată pe primul loc în urma evaluării făcute de comitetul european de experți independenți, a devenit candidatul oficial al Parlamentului European ca urmare a unei audieri publice și a două rânduri de voturi transparente în cele două comisii de specialitate, are sprijinul transpartinic venit din mai multe instituții europene și are opoziția oamenilor certați cu legea. Cu cât oamenii certați cu legea se opun mai mult, cu atât lumea democrată e mai puternic convinsă că este candidatul potrivit.



În plus, România nu are, în prezent, niciun post-cheie în Uniunea Europeană, iar acesta trebuie să fie încă un argument pe care Consiliul trebuie să-l ia în considerare.



Prelungirea acestor negocieri reprezintă un risc pentru independența justiției din România pentru că am observat cum, în încercarea de a pune piedici candidatului român, opozanții săi sunt dispuși să subjuge justiția din România. Acest lucru a fost demonstrat și din decizia de ieri a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a arătat că acțiunea procurorilor lui Tudorel Toader împotriva lui Kövesi a avut doar rolul de a împiedica candidatura sa pentru funcția de procuror-șef european și că această secție de anchetare a magistraților are doar rolul de a intimida magistrați.



Cer Consiliului să nu mai cedeze presiunilor făcute de Guvernul României de a susține un candidat mai slab și să susțină candidatul cel mai pregătit pentru funcția de procuror-șef european, Laura-Codruța Kövesi.”