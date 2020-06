European Best Destinations: Orașul Oradea, inclus în topul celor mai sigure destinații europene ale anului 2020

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a avut luni o întrevedere cu ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, în cadrul căreia au trecut în revistă tot planul de activități al grupului de lucru comun România-Germania pentru inventarierea măsurilor de protecție socială în cadrul contractelor semnate între români și angajatorii germani.

Potrivit unui mesaj pe pagina sa de Facebook, Violeta Alexadru a anunțat că în toamnă omologul german urmează să efectueze o vizită în România.

În acest context cei doi oficiali au discutat despre ”pregătirile pentru programul de lucru flexibil din România în perioade de criză și post-criză.”

”Am avut o vizită bună în Germania. Miniștrii fac vizite de protocol pentru a consolida relațiile dintre România și alte țări. Având moțiunea depusă de PSD împotriva mea săptămâna trecută, nu am putut participa la reuniunea miniștrilor muncii din UE dar am înțeles că toți miniștrii cu care am inițiat un dialog permanent despre drepturile muncitorilor români sezonieri (și nu numai ale lor) au adresat aprecieri pentru implicarea mea, pentru că am îndreptat atenția asupra importanței subiectului. Le mulțumesc. Numele României a fost menționat de colegii mei, miniștrii muncii, în discuțiile reuniunii, și nu există satisfacție mai mare ca recunoașterea și aprecierea față de munca serioasă depusă de noi. Deși apar zilnic urgențe, grija mea este să nu lăsăm discuțiile la nivel de bune intenții ci să facem pași hotărâți pentru îmbunătățirea, în continuare a condițiilor de muncă pentru români”, a precizat Violeta Alexandru.

Amintim că ministrul Muncii Violeta Alexandru a efectuat la mijlocul lunii mai o vizită de lucru in Germania unde a avut întrevederi cu omologul său german, Hubertus Heil, dar și cu minsitrul Agriculturii, Julia Klockner.

În urma acestei întâlniri, ministrul Muncii și Protecției Sociale din România, alături de omologul german, au semnat o Declarație comună de intenție privind intensificarea cooperării în domeniul pieței muncii și politicilor sociale.

În plus, Violenta Alexandru a mai spus că muncitorii români care vor să lucreze în abatoarele din Germania nu vor mai putea merge la muncă prin intemediul subcontractorilor, începând de anul viitor.

Ministrul Muncii a menționat că la 24 de ore după vizita ei în Germania, ministrul Muncii din această țară a propus – și în Guvernul german s-a luat deja decizia – ca de la 1 ianuarie 2021 în industria cărnii nu se va mai lucra prin subcontractori.