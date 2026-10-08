European Cancer Organisation solicită o strategie a UE pentru cercetare și inovare în oncologie, ca parte a agendei europene pentru competitivitate

European Cancer Organisation publică un nou raport, „Seizing the Moment – Europe as a Global Leader in Cancer Science and Care” prin care solicită o strategie europeană pentru cercetare și inovare în oncologie, ca parte a agendei europene pentru competitivitate.

„Pacienții afectați de cancer din întreaga Europă ar trebui să aibă acces în timp util și echitabil la cele mai eficiente tratamente noi, tehnologii și abordări în domeniul îngrijirii. Europa ar trebui să devină un loc mult mai atractiv pentru descoperirea, dezvoltarea, testarea, producerea și adoptarea de noi tehnologii și abordări în tratamentul și îngrijirea cancerului. (…) Europa ar trebui să fie lider nu doar în ceea ce privește descoperirile științifice, ci și în transpunerea rezultatelor cercetării în practica medicală, astfel încât acestea să răspundă nevoilor pacienților. Progresele în prevenirea, tratamentul și îngrijirea cancerului ar trebui să devină o componentă fundamentală a strategiei Europei privind competitivitatea la nivel mondial”, transmit autorii studiului.

Documentul „Valorificarea momentului: Europa, lider mondial în cercetarea și îngrijirea oncologică” (Seizing the Moment: Europe as a Global Leader in Cancer Science and Care) urmărește să sprijine dezvoltarea în continuare a unei astfel de agende politice prin:

Evaluarea poziției Europei în competiția globală pentru îmbunătățirea tratamentului și îngrijirii pacienților oncologici. Evidențierea domeniilor în care Europa are cele mai mari oportunități de a-și demonstra poziția de lider în cercetarea și îngrijirea oncologică. Formularea de recomandări pentru consolidarea cadrului de politici publice și de reglementare, necesar pentru transpunerea progreselor științifice în rezultate mai bune pentru pacienții cu cancer.

„Îndemnăm Comisia Europeană și statele membre ale UE să ia în considerare aceste recomandări în procesul de elaborare și implementare a unei noi Agende europene pentru competitivitate”, mai solicită European Cancer Organisation.

Raportul sus menționat reia datele publicate de IQVIA Institute în analiza Global Oncology Trends 2025, care evidențiază declinul poziției Europei în competiția globală pentru studiile clinice oncologice și ascensiunea rapidă a Chinei.

Ponderea studiilor clinice oncologice la nivel mondial a scăzut în cazul Europei de la 42% în 2009 la 20% în 2024. În același timp, China a înregistrat o creștere spectaculoasă, de la 2% la 39%, depășind Europa și Statele Unite. În acest context, European Cancer Organisation solicită simplificarea procedurilor administrative, armonizarea evaluărilor etice și facilitarea participării pacienților la studiile clinice, pentru a consolida competitivitatea Europei în cercetarea oncologică.

Recomandările formulate în raport sunt: