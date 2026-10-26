Europenii recunosc potențialul inovației alimentare, dar vor să fie mai bine informați (Eurobarometru)

Mulți europeni consideră inovarea în domeniul alimentar drept o modalitate utilă de a ajuta fermierii și producătorii de alimente să facă față provocărilor majore, relevă un sondaj Eurobarometru, care oferă o imagine de ansamblu la nivelul UE asupra modului în care europenii percep produsele alimentare, ingredientele și culturile inovatoare.

Produsele alimentare și culturile inovatoare pot consolida reziliența și gradul de pregătire al sistemului alimentar european, pot diversifica opțiunile de producție, pot sprijini securitatea alimentară și pot contribui la satisfacerea nevoilor în schimbare ale consumatorilor, respectând în același timp standardele înalte de siguranță ale UE.

În același timp, rezultatele arată că atitudinea publicului rămâne prudentă, nivelul de confort fiind în mod constant mai ridicat în rândul respondenților mai tineri, al celor cu un nivel de educație mai ridicat, al celor din mediul urban și al celor care sunt mai familiarizați cu alimentele inovatoare. Persoanele cu vârsta sub 39 de ani se simt mai în largul lor cu alimentele inovatoare decât cele cu vârsta de 55 de ani și peste (peste 50% față de 34%). Nivelul de confort este, de asemenea, mai scăzut în rândul respondenților care au părăsit școala la vârsta de 15 ani decât în rândul celor care și-au finalizat studiile la 20 de ani sau mai târziu.

O tendință similară se observă și în funcție de locul de reședință: mai mult de jumătate dintre cei care locuiesc în orașe mari se simt confortabili cu alimentele dezvoltate folosind tehnici moderne, comparativ cu 42% până la 46% dintre cei din sate sau zone rurale.

Nivelurile de confort diferă, de asemenea, semnificativ în funcție de gradul de informare și conștientizare, variind de la 72% în rândul celor care se simt bine informați, la 36% în rândul celor care nu se simt așa, și de la 59% în rândul celor care auziseră anterior de alimentele inovatoare, la 32% în rândul celor care nu au avut o expunere anterioară la acestea.

Multe persoane afirmă că nu se simt bine informate, subliniind necesitatea unor informații clare, a transparenței și a încrederii pentru ca inovația să aibă succes. Rezultatele oferă perspective noi și valoroase asupra modului în care inovația alimentară poate deveni mai relevantă, mai ușor de înțeles și mai acceptabilă pentru societate.

Europenii văd potențialul, dar doresc informații mai bune

Sondajul arată că europenii recunosc potențialul inovației alimentare. Aproape șapte din zece respondenți (68 %) sunt de acord că aceasta poate oferi fermierilor și producătorilor alimentari instrumente suplimentare pentru a face față provocărilor precum schimbările climatice, dăunătorii, deficitul de resurse și întreruperile în lanțul de aprovizionare.

Dintre produsele alimentare inovatoare prezentate în sondaj, cel mai ridicat nivel de acceptare l-au înregistrat fructele și legumele provenite din culturi adaptate la secetă, dăunători sau condiții meteorologice extreme. Jumătate dintre respondenți (50 %) au declarat că s-ar simți în largul lor cu astfel de produse.

Cu toate acestea, există și un deficit evident de informare. Aproape trei sferturi dintre europeni (72 %) afirmă că nu se simt bine informați cu privire la alimentele, ingredientele și culturile inovatoare. În ansamblu, 51 % declară că au o părere negativă despre produsele alimentare inovatoare, în timp ce 39 % au o părere pozitivă.

Sondajul evidențiază, de asemenea, o legătură strânsă între informații și atitudinile publicului. Dintre respondenții care se simt bine informați, 72 % au o părere pozitivă despre alimentele inovatoare. În rândul celor care nu se simt bine informați, această cifră scade la 27 %.

Transparența și siguranța sunt esențiale pentru a câștiga încrederea

Rezultatele arată clar că transparența contează. O mare majoritate a respondenților (85 %) este de acord că produsele alimentare inovatoare ar trebui să aibă denumiri clare și să ofere informații ușor de înțeles despre modul în care sunt produse, ce conțin și de unde provin.

Aceste rezultate oferă dovezi importante pentru elaborarea viitoarelor politici, pentru cercetare și inovare, precum și pentru eforturile de comunicare. De asemenea, ele pot ajuta cercetătorii, inovatorii și factorii de decizie să țină seama mai bine de așteptările publicului încă din primele etape ale procesului de inovare.

Sprijinirea viitorului cercetării și inovării în domeniul alimentar

Sondajul vine într-un moment important pentru agenda UE privind cercetarea și inovarea în domeniul alimentar.

Concluziile sale sunt deosebit de relevante pentru „Food 2040”, cadrul de politică în materie de cercetare și inovare pentru sistemele alimentare, care face parte din Abordarea strategică a UE privind cercetarea și inovarea pentru o agricultură, silvicultură, zone rurale și sisteme alimentare competitive, reziliente și durabile, adoptată recent.

„Food 2040” subliniază importanța implicării consumatorilor și a partenerilor interesați în procesul de inovare. Prin co-creare și testare în condiții reale, aceasta vizează să asigure că noile soluții răspund nevoilor economice, de mediu și sociale.