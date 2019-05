Europenii și Statele Unite au blocat o reuniune solicitată de Rusia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor în Ucraina

Președintele american Donald Trump a amenințat duminică Iranul cu anihilarea în cazul în care acest stat atacă interesele americane, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

”Dacă Iranul doreşte să se lupte, va fi sfârşitul oficial al Iranului. Nu mai ameninţaţi Statele Unite vreodată”, a avertizat liderul de la Casa Albă într-o postare pe Twitter care stârnește îngrijorarea privind un potențial conflict între cele două state, într-o perioadă în care tensiunile din relația bilaterală au escaladat.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

