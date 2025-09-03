Europenii sunt “gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina”, îi promite Macron lui Zelenski, în vreme ce Trump afirmă că “ceva se va întâmpla” dacă Putin nu răspunde așteptărilor

Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP, potrivit Agerpres.

”Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament și de intensitate”, a declarat președintele francez în fața presei la Palatul Elysee. ”Acum problema este de a cunoaște sinceritatea Rusiei și a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace SUA”, a adăugat Macron cu o zi înainte de summitul ”Coaliției Voinței” ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanții.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Paris că nu vede deocamdată ”semne” care să arate că Rusia intenționează să pună capăt invaziei asupra țării sale, lansată în 2022, în timp ce ministrul ucrainean de externe a respins propunerea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski la Moscova.

”Din nefericire, încă nu am văzut semne din partea Rusiei care să arate că ei (rușii) vor să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski la Palatul Elysee, declarându-se totodată convins că Europa și SUA vor ajuta Kievul ”să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a avansa spre o soluție diplomatică”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apreciat miercuri că se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

De altfel, summitul de joi va fi urmat de o discuție cu președintele american Donald Trump, care a declarat miercuri în fața presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin și ”ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.

La summitul în format videoconferință al Coaliției de Voință va participa și președintele român Nicușor Dan. România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

”Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța.

Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.