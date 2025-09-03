SUA
Europenii sunt “gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina”, îi promite Macron lui Zelenski, în vreme ce Trump afirmă că “ceva se va întâmpla” dacă Putin nu răspunde așteptărilor
Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP, potrivit Agerpres.
”Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament și de intensitate”, a declarat președintele francez în fața presei la Palatul Elysee. ”Acum problema este de a cunoaște sinceritatea Rusiei și a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace SUA”, a adăugat Macron cu o zi înainte de summitul ”Coaliției Voinței” ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanții.
La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Paris că nu vede deocamdată ”semne” care să arate că Rusia intenționează să pună capăt invaziei asupra țării sale, lansată în 2022, în timp ce ministrul ucrainean de externe a respins propunerea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski la Moscova.
”Din nefericire, încă nu am văzut semne din partea Rusiei care să arate că ei (rușii) vor să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski la Palatul Elysee, declarându-se totodată convins că Europa și SUA vor ajuta Kievul ”să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a avansa spre o soluție diplomatică”.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apreciat miercuri că se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
De altfel, summitul de joi va fi urmat de o discuție cu președintele american Donald Trump, care a declarat miercuri în fața presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin și ”ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.
La summitul în format videoconferință al Coaliției de Voință va participa și președintele român Nicușor Dan. România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
”Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța.
Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.
Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.
NATO
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
Președintele american Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de la preluarea mandatului.
Așezat alături de Nawrocki în Biroul Oval unde pe agendă figurau războiul Rusiei împotriva Ucrainei și securitatea energetică, Trump a comentat și parada militară fastuoasă organizată de președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, unde președintele rus Vladimir Putin a fost invitat de onoare, calificând-o drept frumoasă.
„Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă, dar am înțeles motivul pentru care au făcut-o și sperau să mă uit, și m-am uitat. Am considerat că Statele Unite ar fi trebuit să fie menționate aseară pentru că am ajutat China foarte, foarte mult”, a declarat Trump, potrivit Reuters.
Trump i-a adresat invitația lui Nawrocki de a efectua o vizită la Washington la doar câteva zile după depunerea jurământului, la începutul lunii august, intervenind ulterior pentru a se asigura că acesta participă la o convorbire telefonică despre Ucraina alături de liderii europeni, în locul rivalului său, premierul Donald Tusk. În timpul declarațiilor din Biroul Oval, liderul american a menționat relația foarte bună pe care a avut-o și o are cu predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda.
Președintele american l-a găzduit pe Nawrocki la Casa Albă încă din luna mai, sprijinindu-l într-un moment crucial al campaniei electorale poloneze. Ulterior, Nawrocki l-a învins pe candidatul partidului pro-european și centrist al lui Tusk.
Trump l-a întâmpinat pe Nawrocki la Casa Albă cu un survol al avioanelor militare americane înaintea întrevederii din Biroul Oval și a unui prânz privat. Survolul avioanelor F-16 și F-35 a fost un gest de a omagia un pilot al armatei poloneze căzut la datorie și de a celebra relația puternică dintre SUA și Polonia, a transmis Casa Albă.
În Biroul Oval, Trump a afirmat că SUA au o „relație extraordinară” cu Polonia și că discuțiile vor aborda inclusiv comerțul, în special achizițiile de armament american de către Varșovia.
Negocierile blocate pentru încetarea războiului din Ucraina și preocupările de securitate ale Poloniei sunt în centrul discuțiilor, în contextul în care Trump pare tot mai frustrat de Putin pentru lipsa progreselor în eforturile de pace.
Întrebat miercuri dacă are vreun mesaj pentru Putin, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin. El știe care este poziția mea.”
De multă vreme un susținător al Poloniei, Trump a elogiat conducerea de la Varșovia pentru creșterea cheltuielilor militare și a recunoscut poziția sa geografică într-o „vecinătate dificilă”.
Liderul american a declarat că retragerea trupelor americane din Polonia nici măcar nu este luată în considerare. „Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia“, a precizat Trump.
„Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a spus el.
Președintele polonez Karol Nawrocki a adăugat că „soldații americani au devenit parte a societății noastre”. „Sunt aproape 10.000. Acesta este un semnal pentru Federația Rusă”, a continuat el.
Dar analiștii de politică externă subliniază că Trump va căuta ca Polonia, țara care alocă 5% din PIB pentru apărare – un record la nivelul NATO, să cumpere și mai mult armament american, atât pentru propriile nevoi, cât și pentru a trimite Ucrainei.
Polonia este deja un important cumpărător de arme americane, precum tancuri M1A2 Abrams, avioane de luptă F-35, elicoptere AH-64 Apache, rachete Javelin și lansatoare HIMARS. În iunie, Washingtonul a anunțat că va oferi Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a achiziționa și mai mult echipament militar.
Statele Unite și Polonia au avut o relație privilegiată și în primul mandat al liderului de la Casa Albă, Varșovia fiind singura capitală din Europa de Est vizitată de Trump, în 2017. În același timp, fostul președinte Duda a fost primit de două ori în Biroul Oval de către Donald Trump, perioadă în care Polonia a cumpărat mai mult armament și a fost primită în programul Visa Waiver.
INTERNAȚIONAL
Rubio și Sikorski au decernat Premiul Solidaritatea „Lech Walesa” unei disidente din Cuba, elogiind exemplul Poloniei ca “națiune ce a depășit tirania comunismului”
Șefii diplomațiilor din Polonia și Statele Unite, Radoslaw Sikorski și Marco Rubio, au discutat marți despre cooperarea polono-americană în domeniul securității și energiei, precum și despre teme de actualitate de pe agenda multilaterală, inclusiv acțiuni comune pentru a asigura un sfârșit durabil și echitabil al războiului din Ucraina, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Miami, în statul american Florida, informează MAE polonez într-un comunicat.
Reuniunea dintre cei doi, premergătoare vizitei de miercuri la Casa Albă a noului președinte polonez Karol Nawrocki, a fost marcată și de ceremonia de decernare a Premiului Solidaritatea „Lech Wałęsa” unui reprezentant al opoziției cubaneze.
Distincția este acordată pentru realizări deosebite în promovarea și apărarea democrației și a libertăților civile. Premiul Solidaritatea „Lech Wałęsa” a fost instituit în 2014 la inițiativa ministrului Radosław Sikorski și a fost relansat în 2024.
“Sunt onorat să mă alătur lui Radoslaw Sikorski și guvernului polonez în oferirea prestigiosului Premiu Solidaritatea „Lech Wałęsa” lui Berta Soler, un lider pro-democrat din Cuba. Acest premiu este oferit liderilor curajoși cu realizări remarcabile în promovarea și apărarea democrației și libertăților civile”, a scris Marco Rubio, pe X.
Honored to join @radeksikorski as the Polish government recognized Cuban pro-democracy leader Berta Soler of @DamasdBlanco with the prestigious Lech Wałęsa Solidarity Prize. Launched in 2014, the award is given to brave leaders with outstanding achievements in promoting and… pic.twitter.com/2Pv2Z6Mgyp
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 2, 2025
De peste 20 de ani, Berta Soler se află în prima linie a unei campanii pentru eliberarea prizonierilor politici din Cuba, țară aflată sub control comunist încă de la celebra revoluție a lui Fidel Castro din 1959.
Polonia l-a invitat pe Rubio la ceremonia în care a onorat-o pe Berta Soler, lidera mișcării de protest „Doamnele în Alb”, cu premiul ce poartă numele lui Walesa, liderul sindical care a mobilizat opoziția față de comunism și a fost ales președinte în mod democratic în 1990, după căderea guvernului sprijinit de Moscova.
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a participat la ceremonie în Florida, stat ce găzduiește o importantă diasporă cubaneză, din care face parte și Rubio, un critic fervent al Havanei.
Rubio a declarat, fără a oferi detalii suplimentare, că i-a cerut Poloniei „o favoare” legată de Cuba cu câteva luni în urmă.
„S-a întâmplat instantaneu și imediat”, a spus Rubio, potrivit France 24.
„Arată că, dintre toate națiunile din lume care au depășit tirania comunismului, cea care cu siguranță nu a uitat ce a fost necesar pentru a o învinge și care și-a ridicat vocea și a acționat pentru a sprijini pe cei care caută să o învingă, sunt aliații și prietenii noștri din Polonia”, a continuat șeful diplomației americane.
Aprecierile sale pentru rolul Poloniei au venit în pofida unei dispute pe rețelele de socializare cu Sikorski, în martie, când Rubio, susținând comentariile batjocoritoare ale lui Elon Musk, l-a acuzat pe principalul diplomat polonez de lipsă de recunoștință față de miliardarul din domeniul tehnologiei pentru internetul Starlink furnizat Ucrainei.
Prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în Polonia, a fost un subiect de interes deosebit, potrivit MAE polonez. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că Polonia va fi implicată în aranjamentele prin care să fie oferite Ucrainei garanții de securitate fiabile pe viitor. El a precizat că Statele Unite urmăresc să garanteze o pace durabilă în Ucraina. Ulterior, în intervenția sa, Rubio a subliniat că guvernul polonez a fost un aliat extraordinar al SUA în cauza libertății.
ROMÂNIA
România are oportunitatea de a extinde colaborarea cu SUA într-un domeniu strategic, subliniază președintele Senatului: Am putea avea un centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot
România are oportunitatea de a extinde colaborarea cu Statele Unite în sectorul sistemelor aeriene fără pilot, fapt ce ar consolida relația economică dintre cele două țări și ar deschide accesul la piețele Uniunii Europene pentru SUA și, în același timp, în SUA pentru România, a subliniat președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Acesta a participat, la invitația senatorului Nicoleta Pauliuc, președinta președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, la o întâlnire importantă dedicată cooperării în domeniul industriei de apărare și dezvoltării sectorului sistemelor aeriene fără pilot (UAS).
La eveniment au participat și reprezentanți ai mediului de business și din zona de cercetare, dedicați industriei de apărare, precum și dezvoltării aerospațiale din România, dar și reprezentanții Autorității Comerciale din Arizona, SUA.
Cu această ocazie, Mircea Abrudean a subliniat „potențialul României în domeniul tehnologiei și al dezvoltării sistemelor inteligente, datorită resursei umane excepționale în cercetare de care dispune țara noastră”.
Citiți și: Premierul Bolojan, întâlnire cu emisarul lui Trump pentru parteneriate globale: România și SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
„S-a discutat astăzi despre șansa de a deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare UAS, care va sprijini atât startup-urile, cât și companiile consacrate să-și testeze și să-și certifice soluțiile. Avem oportunitatea de a extinde colaborarea România–SUA prin investiții în facilități de producție UAS, atât în România, cât și în Arizona, ceea ce ar consolida relația economică dintre țările noastre și ar deschide accesul la piețele Uniunii Europene pentru SUA și, în același timp, în SUA pentru România”, a dezvăluit Abrudean în urma evenimentului.
El a reliefat că „un astfel de parteneriat nu înseamnă doar inovație și tehnologie, ci și locuri de muncă bine plătite, securitate sporită și dezvoltare durabilă pentru societățile noastre”.
Președintele Senatului a recunoscut că „dezvoltarea sectorului UAS implică numeroase schimbări structurale, inclusiv o legislație clară și favorabilă, și suntem pe deplin angajați să realizăm acest lucru”.
De asemenea, „stabilirea unor programe de schimb științific între universitățile românești și cele din Arizona, în domeniul UAS, ar putea reprezenta o oportunitate importantă”, consideră Mircea Abrudean.
În încheiere, el a reiterat că „Senatul României rămâne un partener de încredere în sprijinirea acestei viziuni”.
Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE
