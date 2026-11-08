„Europenii vor fi bine reprezentați” la negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA la Abu Dhabi, afirmă ministrul francez de Externe

Europenii și Franța vor fi reprezentați la discuțiile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, a declarat duminică ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, fără a preciza însă cum se va concretiza această reprezentare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții. Încă nu vă pot spune cine va reprezenta Franța cu această ocazie, dar ea va fi acolo. Au fost discuții uneori fără europeni, alteori cu europeni. De data aceasta ei vor participa. Franța va fi acolo și va face să fie auzită vocea Europei”, a spus ministrul francez la postul RTL/Public Sénat.

„În ultimele săptămâni, europenii au ridicat vocea și le-au spus mediatorilor americani că nicio discuție care privește viitorul acestui continent nu poate face abstracție de așteptările și exigențele noastre”, a continuat șeful diplomației franceze, protestând față de excluderea aliaților europeni ai Ucrainei din discuțiile de pace mediate de emisarii președintelui american Donald Trump, respectiv Steve Witkoff și Jared Kushner.

La rândul ei, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a criticat abordarea haotică a țărilor europene în negocierile privind Ucraina care vor avea loc la Abu Dhabi și a cerut Uniunii Europene să precizeze cine vorbește în numele său.

Aceste negocieri au scopul de a schița o ieșire din conflict, la mai mult de patru ani și jumătate de la invazia rusă în Ucraina. Președintele american Donald Trump a susținut că se pregătește „un mare acord, care va acoperi mai mult decât Ucraina” și care „ar putea cuprinde toată Europa”, fără a da detalii despre propunerile avansate.

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Emisarul american Jared Kushner a explicat ulterior că SUA și mai multe țări europene au avut consultări la Bruxelles despre „necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai ample care să poată așeza bazele unei păci durabile”.

Totuși, europenii și Kievul au avertizat în ultimele zile că se opun oricărei încercări de realizare a unei noi „arhitecturi de securitate” peste capul lor, o practică ce ar aminti de împărțirea sferelor de influență, mai ales că crearea unei noi arhitecturi de securitate în Europa este o veche cerere a Rusiei, formulată de Putin înaintea invaziei în Ucraina, când a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est și garanții că Ucraina și Georgia nu vor adera la NATO.

Același emisar al lui Trump a asigurat însă că NATO va rămâne piatra de temelie a apărării colective europene și că orice acord trebuie „să respecte deplin suveranitatea, integritatea teritorială și capacitatea de decizie independentă a fiecărei țări, ceea ce include dreptul de a-și alege alianțele, astfel încât nicio țară să nu aibă drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia”.

Kushner a mai menționat că Washingtonul va avea consultări cu liderii europeni asupra rezultatelor negocierilor de la Abu Dhabi, astfel încât, dacă se vor înregistra progrese la aceste negocieri, în viitor europenii să poată participa la noi discuții într-un format multilateral.