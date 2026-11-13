Europenii vor fi prezenți la următoarele negocieri privind Ucraina, anunță Volodimir Zelenski și Jared Kushner

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul american Jared Kushner au afirmat joi că partenerii europeni ai Ucrainei vor participa la următoarea rundă de negocieri cu Rusia, care încă nu a confirmat informația, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a dat de înțeles că Moscova nu va renunța la cererile sale maximaliste, anunță AFP, citat de Agerpres.

După negocierile rus-ucrainene mediate de SUA, emisarii Jared Kushner și Steve Witkoff au mers la Moscova pentru a discuta cu președintele rus Vladimir Putin.

În cadrul întâlnirii, Putin a subliniat clar că adevăratul său interes constă în revizuirea arhitecturii de securitate a continentului, o temă complexă pe care europenii o consideră o manevră menită să distragă atenția de la războiul din Ucraina și să concretizeze aspirațiile Rusiei de a deveni o mare putere, inclusiv obținerea dreptului de veto asupra viitoarelor aderări la NATO, conform Euronews.

După această discuție, cei doi emisari americani au plecat la Dublin, unde a avut loc reuniunea Comunității Politice Europene, la care au participat aproximativ 40 de șefi de stat sau de guvern, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Nu putem încheia acest acord” între Moscova și Kiev „fără ca europenii să fie la masa negocierilor”, a declarat presei Kushner. „Cred că-l putem convinge pe președintele Putin” să accepte participarea aliaților europeni ai Ucrainei la discuțiile de pace, a adăugat el.

Zelenski la rândul său a susținut că europenii „vor avea un cuvânt de spus” și nu vor mai rămâne „separat” pe marginea negocierilor, cum s-a întâmplat la discuțiile de la Abu Dhabi, unde susținători europeni ai Ucrainei – precum Franța, Regatul Unit, Germania și Italia, precum și oficiali ai instituțiilor UE – au trimis reprezentanți, care însă au avut doar întâlniri separate cu delegațiile americană și ucraineană, prezența lor la masa negocierilor fiind respinsă de Rusia.

După această declarație a lui Zelenski, emisarul american Jared Kushner a postat pe rețeaua socială X un mesaj în care afirmă la rândul său că „cele două părți au convenit acum să extindă următoarea serie de negocieri pentru a-i include pe partenerii noștri europeni”.

Moscova nu a confirmat acceptarea europeni la masa negocierilor viitoare. Mai mult, Kremlinul a cerut Europei să înceteze ajutorul militar acordat Ucrainei, ca condiție.

În primul rând, europenii trebuie să aleagă între „pace” și „război”, a declarat Yuri Ushakov, făcând referire la sprijinul militar acordat Ucrainei.

Moscova consideră Europa ca fiind o parte beligerantă, din cauza furnizării de arme și muniție pe care aliații le-au trimis la Kiev.

„Până în prezent, toate acțiunile lor concrete indică tocmai această din urmă opțiune”, a spus Ushakov.

La rândul său, Putin a făcut trimitere la declarațiile lui Trump privind „un acord privind instrumentele de securitate pentru Europa în ansamblu”, le-a spus Putin lui Witkoff și Kushner.

„Ce auzim noi de la europeni? Nu, doar după ce va fi pace în Ucraina”, a spus el, aparent ca răspuns la comentariile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale Înaltului Reprezentant, Kaja Kallas, care au condiționat amândouă discuția privind arhitectura de securitate de un armistițiu în Ucraina.

Liderii europeni au respins încercarea revizionistă a lui Putin, susținând că Moscova este cea care a încălcat acordurile de securitate în vigoare de zeci de ani. Orice discuție privind arhitectura, au afirmat aceștia, necesită o prezență europeană.

„Este important ca Rusia să se așeze la masa negocierilor și să fie pregătită pentru discuții”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Liderii UE urmează să discute vineri posibilitatea numirii unui trimis special pentru procesul diplomatic. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut să desemneze un reprezentant comun până la sfârșitul lunii.

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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că o astfel de desemnare este o condiție prealabilă pentru participarea la negocieri.