Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă
Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri — iar părinții nu au adesea nicio idee despre ce se întâmplă, avertizează șeful agenției europene de aplicare a legii.
Aceste grupuri reprezintă în prezent cea mai mare amenințare criminală pentru Uniunea Europeană, deoarece destabilizează societatea prin vizarea copiilor și distrugerea familiilor, a declarat Catherine De Bolle, director executiv al Europol.
„Folosirea copiilor ca arme de către grupurile de crimă organizată este ceea ce se întâmplă în acest moment pe teritoriul european. Ei folosesc copiii ca arme pentru a tortura sau a ucide. Nu mai este vorba de furturi mărunte. Este vorba de crime grave”, a declarat ea într-un interviu comun acordat Politico și Welt.
„Cel mai grav caz” întâlnit de Europol a fost cel al unui băiat căruia i s-a ordonat „să-și omoare sora mai mică, ceea ce s-a și întâmplat. Este crud, nu am mai văzut așa ceva până acum”, a spus ea.
Ea a sugerat inclusiv că copiii și tinerii sunt folosiți de state ostile și de autorii atacurilor hibride drept spioni involuntari pentru a spiona clădirile guvernamentale.
În calitatea sa de șef al agenției UE responsabile de coordonarea informațiilor și sprijinirea poliției naționale, șeful Europol se află într-o poziție unică pentru a descrie peisajul criminal care amenință securitatea europeană.
Într-o discuție amplă, De Bolle a avertizat, de asemenea, că dezvoltarea inteligenței artificiale are un impact dramatic, multiplicând criminalitatea online, a descris modul în care traficanții de droguri folosesc acum submarine pentru a transporta cocaină din America de Sud în Europa și a explicat amenințarea crescândă la adresa societății europene reprezentată de războiul hibrid al Rusiei.
Comentariile lui De Bolle vin în contextul unei dezbateri în curs despre modul în care ar trebui supravegheat internetul și rețelele sociale pentru a preveni vătămarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile. Cea mai mare amenințare cu care se confruntă UE în prezent din partea crimei organizate provine de la grupuri care au „industrializat” recrutarea copiilor, a spus ea: „Pentru că (ei sunt) viitorul Uniunii Europene. Dacă îi pierzi, pierzi totul”, a continuat directorul executiv al Europol.
De la jocuri la ademenire
Infractorii încep adesea procesul de ademenire a copiilor participând la jocurile video multiplayer pe care le joacă aceștia, care au o funcție de chat, urmărind în primă instanță să le câștige încrederea prin discutarea unor subiecte aparent inofensive, precum animalele de companie și viața de familie.
Ulterior, infractorii recurg mută conversația în privat, unde abordează subiecte mai sumbre și vor încerca să convingă copilul să dezvăluie detalii personale, precum adresa. În acel moment, infractorii pot mitui sau șantaja copilul pentru a-l determina să comită acte de violență, inclusiv tortură, automutilare, crimă și chiar sinucidere.
Europol are cunoștință de 105 cazuri în care minori au fost implicați în crime violente „comise ca prestări de servicii”, inclusiv 10 asasinate la comandă. Multe tentative de omor eșuează din cauza lipsei de experiență a copiilor, a declarat agenția.
„Avem și copii care nu execută ordinul și atunci, de exemplu, (criminalii) ucid animalul de companie al copilului, astfel încât acesta să înțeleagă foarte bine: «Știm unde locuiești, știm cine ești, vei asculta, iar dacă nu o vei face, vom merge și mai departe și îți vom ucide mama sau tatăl»”, a avertizat De Bolle.
Infractorii le oferă copiilor bani pentru a comite o infracțiune — până la 20.000 de dolari pentru o crimă, uneori îi plătesc, alteori nu. Deși aceste rețele vizează adesea copii vulnerabili care au probleme psihologice sau sunt hărțuiți la școală, și copiii sănătoși și fericiți sunt expuși riscului, a spus De Bolle.
Uneori, tinerii sunt chiar recrutați pentru războiul hibrid de către actori statali, a spus ea. „Există și actori hibrizi care caută crima ca model de prestare de servicii — tineri infractori care să asculte statul străin, să asculte comunicațiile din jurul clădirilor.”
Odată ce poliția prinde un copil, infractorii îl abandonează și trec la pregătirea unui alt copil pentru a-l transforma într-o armă controlată de la distanță.
„În multe cazuri, părinții se învinovățesc pe ei înșiși. Nu înțeleg cum este posibil”, a spus ea. „Problema este că nu ai acces la tot ceea ce face copilul tău și că respecți și intimitatea copiilor tăi. Dar, ca părinte, trebuie să vorbești despre pericolele internetului.”
Drogurile și AI sunt, de asemenea, o problemă
Printre noile metode criminale care ajung pe birourile Europol, două se remarcă: utilizarea așa-numitelor narco-submarine pentru a introduce droguri precum cocaina din America de Sud în UE și expansiunea tehnologiei IA, care alimentează o explozie a fraudelor online pe care agențiile de aplicare a legii nu reușesc să le oprească.
În loc să transporte cocaina în porturile din Hamburg, Rotterdam și Anvers prin containere, infractorii și-au diversificat metodele, a spus De Bolle. O rută cheie este navigarea cu nave semi-submersibile din America de Sud către coasta nord-atlantică a Europei, unde bărci rapide le întâmpină și descarcă marfa ilegală prin Portugalia, potrivit informațiilor Europol.
În timp ce Europa este acum „inundată de droguri”, organizațiile criminale pot câștiga mai mulți bani, mai ușor, prin fraude online, a spus ea.
„Inteligența artificială este un multiplicator al criminalității. Totul se face de o mie de ori mai mult și mai repede. Abuzul de inteligență artificială constă în e-mailurile de phishing – nu le mai recunoști foarte ușor, deoarece limbajul este corect”, a spus ea.
Ea a spus că „înșelăciunea romantică” este, de asemenea, „în plină expansiune”, deoarece „oamenii caută dragostea, inclusiv online”.
„Cu ajutorul deepfake-urilor și al sistemelor de automatizare a vocii, este foarte dificil pentru autoritățile de aplicare a legii să recunoască diferența față de o imagine autentică. Tehnologia nu este încă suficient de avansată pentru a face această diferență”, a adăugat De Bolle.
De Bolle a spus că Europol trebuie să poată accesa mesajele telefonice criptate cu autorizarea unui judecător pentru a perturba aceste rețele criminale. „Când un judecător decide că trebuie să avem acces la date, furnizorii online ar trebui să fie obligați să ne acorde acces la această comunicare criptată”, a spus ea.
În caz contrar, „vom fi orbi și nu ne vom putea face treaba”.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței sale interne, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, menționând că a transmis același mesaj și în 2019, înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și înainte de al doilea mandat tumultuos al președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe.
În cadrul discursului susținut la Congresul bancar european anual de la Frankfurt, Lagarde a afirmat că BCE estimează că barierele interne de pe piețele de servicii și bunuri sunt echivalente cu tarife de aproximativ 100 % și, respectiv, 65 %.
„Lumea din jurul nostru nu stă pe loc. În ultimii ani, mediul global s-a transformat într-un mod pe care niciunul dintre noi nu și l-ar fi putut imagina. Am asistat la destrămarea ordinii mondiale postbelice, la ascensiunea unor noi puteri – și a unor vechi puteri –, la schimbări rapide în domeniul tehnologiei și la perspective incerte pentru comerțul și finanțele mondiale. Incertitudinea abundă, iar înțelepciunea convențională este pusă la încercare în politică, diplomație și economie. Și, inevitabil, acest lucru impune Europei să își reconsidere locul în lume și să își redefinească ambițiile. Acest fragment poate părea similar cu multe discursuri pe care le-ați auzit în acest an. Însă, de fapt, este extras din primul discurs pe care l-am ținut în calitate de președinte al BCE, chiar la această conferință, în noiembrie 2019. În acel discurs, am îndemnat Europa să recunoască faptul că vechiul său model de creștere economică, bazat pe exporturi, era pus la încercare. Și am solicitat o schimbare: să ne concentrăm în schimb pe dezvoltarea economiei interne ca sursă de reziliență într-o lume incertă. Nu am vrut să pledez pentru protecționism sau politici introvertite. Era vorba despre realism: recunoașterea lumii așa cum este. Și era vorba despre recunoașterea faptului că soluția era deja în fața noastră: potențialul neexploatat al pieței noastre interne”, a declarat Lagarde într-un discurs intitulat „De la reziliență la a putere: descătușarea pieței interne a Europei”.
Aceasta a semnalat că „Europa a devenit mai vulnerabilă, inclusiv din cauza dependenței noastre de țări terțe în ceea ce privește securitatea și aprovizionarea cu materii prime esențiale”.
„Șocurile globale s-au intensificat, odată cu creșterea tarifelor vamale americane, invazia Rusiei în Ucraina și concurența tot mai acerbă din partea Chinei. În același timp, piața noastră internă a stagnat, în special în domeniile care vor determina creșterea economică viitoare, precum tehnologia digitală și inteligența artificială, precum și în domeniile care o vor finanța, cum ar fi piețele de capital. Și totuși – după cum spunea Galileo – „ea se mișcă”. Europa continuă să dea dovadă de reziliență, dezvăluind surse de putere care ar putea crește dacă le-am permite acest lucru. Așadar, întrebarea pe care aș dori să o adresez astăzi este: cum trecem de la a fi rezilienți, dar vulnerabili, la a fi cu adevărat puternici? Și ce este necesar pentru a face acest lucru?”, a întrebat președinta Băncii Centrale Europene.
Deși a recunoscut că barierele nu pot fi eliminate în totalitate, ea a subliniat trei pași cheie pentru stimularea potențialului.
Aceștia includ o revizuire a guvernanței UE pentru ca blocul să treacă la votul cu majoritate calificată, astfel încât legislația să nu mai fie blocată de veto-urile individuale.
UE ar trebui, de asemenea, să introducă un regim paneuropean pentru dreptul societăților comerciale, așa-numitul regim 28.
În cele din urmă, ar trebui să reînvie principiul recunoașterii reciproce pentru a permite circulația liberă a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței unice.
Lagarde a felicitat liderii politici pentru creșterea cheltuielilor guvernamentale în domeniul apărării și infrastructurii și pentru faptul că au învățat din experiența crizelor din trecut.
„Pachetele fiscale implementate în prezent pentru apărare și infrastructură – în special aici, în Germania – vin la momentul potrivit pentru Europa și vor avea un efect măsurabil asupra creșterii economice”, a afirmat ea.
UE lansează dialogul privind comerțul și investițiile cu blocul Trans-Pacific
Comisia Europeană a anunțat joi, 20 noiembrie, lansarea oficială a Dialogului UE–CPTPP privind comerțul și investițiile, în cadrul unui eveniment organizat în Australia. Comisarul european pentru Comerț și Securitate Economică, Maroš Šefčovič, a inaugurat platforma împreună cu miniștrii comerțului din cele 12 state membre ale CPTPP – Acordul Comprehensiv și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific.
Reprezentanții celor două blocuri au reafirmat angajamentul comun în favoarea unui comerț deschis, stabil și bazat pe reguli, cu accent pe obținerea de rezultate tangibile.
Potrivit Comisiei, dialogul este un pas important, dat fiind că UE și statele CPTPP însumează 32% din PIB-ul mondial și 37% din comerțul global. Cooperarea va viza cinci domenii esențiale: diversificarea comerțului, comerțul digital, facilitarea comerțului și investițiilor, reziliența lanțurilor de aprovizionare și mediul global de comerț, inclusiv reforma Organizației Mondiale a Comerțului.
Comisarul Maroš Šefčovič a subliniat că, în calitate de cel mai mare bloc comercial din lume, cu aproximativ 16% din comerțul global, UE rămâne ferm angajată într-un mediu comercial deschis și bazat pe reguli. El a arătat că întărirea cooperării cu partenerii CPTPP reflectă importanța unei abordări comune asupra comerțului și că obiectivul este obținerea de rezultate clare și reciproc avantajoase în cele cinci domenii prioritare.
În marja reuniunii, Šefčovič a avut o întâlnire bilaterală cu ministrul australian al Comerțului, Don Farrell, pentru a discuta consolidarea relațiilor economice dintre UE și Australia. Totodată, a avut un schimb de opinii cu ministra australiană pentru Resurse, Madeleine King, privind accelerarea cooperării în domeniul mineralelor critice, cu focalizare pe proiecte concrete și realizabile rapid.
Comisia subliniază că această cooperare este esențială pentru agenda UE privind securitatea economică, în contextul în care capacitatea Australiei în sectorul resurselor și standardele comune ridicate reprezintă atuuri majore.
UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice
UE și Africa de Sud tocmai au semnat un parteneriat istoric pentru comerț și investiții curate, precum și un nou acord de cooperare privind lanțurile valorice ale mineralelor și metalelor și noi proiecte în cadrul Global Gateway, strategia globală a UE de investiții.
Aceste inițiative consolidează lanțurile de aprovizionare ecologice și reziliente, sprijină industriile strategice locale și accelerează investițiile în hidrogenul verde și materiile prime critice.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, inițiativele au fost anunțate de președinta Ursula von der Leyen și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, alături de președintele Cyril Ramaphosa, în cadrul reuniunii liderilor de la Johannesburg, cu o zi înainte de summitul G20.
„Anul 2025 a fost un reper important pentru relațiile dintre UE și Africa de Sud, iar astăzi facem un pas înainte prin semnarea primului parteneriat pentru comerț și investiții curate. Această nouă formă dinamică de acord comercial combină competitivitatea și acțiunile climatice. Intensificăm cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul economiei curate și al materiilor prime esențiale. De asemenea, găzduim evenimentul final de angajare a fondurilor din cadrul campaniei noastre „Scaling Up Renewables for Africa” (Extinderea energiei regenerabile pentru Africa), pentru a contribui la un viitor curat al continentului”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Parteneriatul pentru comerț și investiții curate (CTIP)
UE și Africa de Sud au semnat un parteneriat pentru comerț și investiții curate, primul de acest gen, menit să stimuleze comerțul, investițiile și crearea de locuri de muncă reciproc avantajoase, sprijinind în același timp decarbonizarea și lanțurile de aprovizionare curate. Acest nou tip de cooperare va consolida poziția UE ca partener privilegiat pentru țările angajate în tranziția către o economie curată.
Pentru UE, acesta va contribui la diversificarea parteneriatelor, la crearea de noi oportunități de investiții pentru întreprinderi și la consolidarea accesului la materii prime esențiale. Pentru Africa de Sud, acesta va sprijini creșterea industrială durabilă, crearea de locuri de muncă la nivel local și eforturile mai ample de decarbonizare.
CTIP se va concentra pe crearea de lanțuri de aprovizionare curate în domenii precum energia din surse regenerabile, rețeaua electrică, combustibilii curați, materiile prime și tehnologiile curate.
Memorandum de înțelegere privind un parteneriat în domeniul lanțurilor valorice ale mineralelor și metalelor
UE și Africa de Sud au semnat un memorandum de înțelegere (MoU) privind un parteneriat în domeniul lanțurilor valorice durabile ale mineralelor și metalelor, în urma acordurilor încheiate cu Zambia, Republica Democratică Congo și Namibia. Memorandumul de înțelegere a fost semnat, în numele UE, de vicepreședintele executiv pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné.
Parteneriatul se bazează pe obiective comune și beneficii reciproce. Acesta vizează identificarea și dezvoltarea în comun a proiectelor industriale de interes comun în domeniul explorării, extracției, rafinării și reciclării mineralelor și metalelor, consolidând astfel integrarea economică și industrială a ambelor lanțuri valorice.
Vestea vine în siajul declarațiilor comisarului european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, care a semnalat că sistemul comercial global vechi de zeci de ani, cu lanțuri de aprovizionare globale sigure, a apus și că „totul poate fi transformat în armă” în comerțul global.
Mesajul său vine în contextul restricțiilor impuse de China asupra exportului de minerale critice.
Chiar dacă aceste restricții au fost suspendate timp de un an în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping ce a avut loc în Coreea de Sud, caracterul temporar al deciziilor determină UE, dependentă de China când vine vorba de aprovizionarea cu pământuri rare, să își diversifice lanțurile de aprovizionare, pe fondul eforturilor de reindustrializare și reînarmare, domenii în care lantanidele sunt indispensabile.
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
UE lansează dialogul privind comerțul și investițiile cu blocul Trans-Pacific
UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity". Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul "articolului 5 al NATO": Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
Zelenski, pregătit să lucreze "onest" la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că "pacea nu poate fi o capitulare"
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: "Mediul economic va fi mai dificil în 2013"
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de "o clică incompetentă de escroci foşti comunişti"
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric" cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it's of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană"
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
