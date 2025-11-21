Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă

Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri — iar părinții nu au adesea nicio idee despre ce se întâmplă, avertizează șeful agenției europene de aplicare a legii.

Aceste grupuri reprezintă în prezent cea mai mare amenințare criminală pentru Uniunea Europeană, deoarece destabilizează societatea prin vizarea copiilor și distrugerea familiilor, a declarat Catherine De Bolle, director executiv al Europol.

„Folosirea copiilor ca arme de către grupurile de crimă organizată este ceea ce se întâmplă în acest moment pe teritoriul european. Ei folosesc copiii ca arme pentru a tortura sau a ucide. Nu mai este vorba de furturi mărunte. Este vorba de crime grave”, a declarat ea într-un interviu comun acordat Politico și Welt.

„Cel mai grav caz” întâlnit de Europol a fost cel al unui băiat căruia i s-a ordonat „să-și omoare sora mai mică, ceea ce s-a și întâmplat. Este crud, nu am mai văzut așa ceva până acum”, a spus ea.

Ea a sugerat inclusiv că copiii și tinerii sunt folosiți de state ostile și de autorii atacurilor hibride drept spioni involuntari pentru a spiona clădirile guvernamentale.

În calitatea sa de șef al agenției UE responsabile de coordonarea informațiilor și sprijinirea poliției naționale, șeful Europol se află într-o poziție unică pentru a descrie peisajul criminal care amenință securitatea europeană.

Într-o discuție amplă, De Bolle a avertizat, de asemenea, că dezvoltarea inteligenței artificiale are un impact dramatic, multiplicând criminalitatea online, a descris modul în care traficanții de droguri folosesc acum submarine pentru a transporta cocaină din America de Sud în Europa și a explicat amenințarea crescândă la adresa societății europene reprezentată de războiul hibrid al Rusiei.

Comentariile lui De Bolle vin în contextul unei dezbateri în curs despre modul în care ar trebui supravegheat internetul și rețelele sociale pentru a preveni vătămarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile. Cea mai mare amenințare cu care se confruntă UE în prezent din partea crimei organizate provine de la grupuri care au „industrializat” recrutarea copiilor, a spus ea: „Pentru că (ei sunt) viitorul Uniunii Europene. Dacă îi pierzi, pierzi totul”, a continuat directorul executiv al Europol.

De la jocuri la ademenire

Infractorii încep adesea procesul de ademenire a copiilor participând la jocurile video multiplayer pe care le joacă aceștia, care au o funcție de chat, urmărind în primă instanță să le câștige încrederea prin discutarea unor subiecte aparent inofensive, precum animalele de companie și viața de familie.

Ulterior, infractorii recurg mută conversația în privat, unde abordează subiecte mai sumbre și vor încerca să convingă copilul să dezvăluie detalii personale, precum adresa. În acel moment, infractorii pot mitui sau șantaja copilul pentru a-l determina să comită acte de violență, inclusiv tortură, automutilare, crimă și chiar sinucidere.

Europol are cunoștință de 105 cazuri în care minori au fost implicați în crime violente „comise ca prestări de servicii”, inclusiv 10 asasinate la comandă. Multe tentative de omor eșuează din cauza lipsei de experiență a copiilor, a declarat agenția.

„Avem și copii care nu execută ordinul și atunci, de exemplu, (criminalii) ucid animalul de companie al copilului, astfel încât acesta să înțeleagă foarte bine: «Știm unde locuiești, știm cine ești, vei asculta, iar dacă nu o vei face, vom merge și mai departe și îți vom ucide mama sau tatăl»”, a avertizat De Bolle.

Infractorii le oferă copiilor bani pentru a comite o infracțiune — până la 20.000 de dolari pentru o crimă, uneori îi plătesc, alteori nu. Deși aceste rețele vizează adesea copii vulnerabili care au probleme psihologice sau sunt hărțuiți la școală, și copiii sănătoși și fericiți sunt expuși riscului, a spus De Bolle.

Uneori, tinerii sunt chiar recrutați pentru războiul hibrid de către actori statali, a spus ea. „Există și actori hibrizi care caută crima ca model de prestare de servicii — tineri infractori care să asculte statul străin, să asculte comunicațiile din jurul clădirilor.”

Odată ce poliția prinde un copil, infractorii îl abandonează și trec la pregătirea unui alt copil pentru a-l transforma într-o armă controlată de la distanță.

„În multe cazuri, părinții se învinovățesc pe ei înșiși. Nu înțeleg cum este posibil”, a spus ea. „Problema este că nu ai acces la tot ceea ce face copilul tău și că respecți și intimitatea copiilor tăi. Dar, ca părinte, trebuie să vorbești despre pericolele internetului.”

Drogurile și AI sunt, de asemenea, o problemă

Printre noile metode criminale care ajung pe birourile Europol, două se remarcă: utilizarea așa-numitelor narco-submarine pentru a introduce droguri precum cocaina din America de Sud în UE și expansiunea tehnologiei IA, care alimentează o explozie a fraudelor online pe care agențiile de aplicare a legii nu reușesc să le oprească.

În loc să transporte cocaina în porturile din Hamburg, Rotterdam și Anvers prin containere, infractorii și-au diversificat metodele, a spus De Bolle. O rută cheie este navigarea cu nave semi-submersibile din America de Sud către coasta nord-atlantică a Europei, unde bărci rapide le întâmpină și descarcă marfa ilegală prin Portugalia, potrivit informațiilor Europol.

În timp ce Europa este acum „inundată de droguri”, organizațiile criminale pot câștiga mai mulți bani, mai ușor, prin fraude online, a spus ea.

„Inteligența artificială este un multiplicator al criminalității. Totul se face de o mie de ori mai mult și mai repede. Abuzul de inteligență artificială constă în e-mailurile de phishing – nu le mai recunoști foarte ușor, deoarece limbajul este corect”, a spus ea.

Ea a spus că „înșelăciunea romantică” este, de asemenea, „în plină expansiune”, deoarece „oamenii caută dragostea, inclusiv online”.

„Cu ajutorul deepfake-urilor și al sistemelor de automatizare a vocii, este foarte dificil pentru autoritățile de aplicare a legii să recunoască diferența față de o imagine autentică. Tehnologia nu este încă suficient de avansată pentru a face această diferență”, a adăugat De Bolle.

De Bolle a spus că Europol trebuie să poată accesa mesajele telefonice criptate cu autorizarea unui judecător pentru a perturba aceste rețele criminale. „Când un judecător decide că trebuie să avem acces la date, furnizorii online ar trebui să fie obligați să ne acorde acces la această comunicare criptată”, a spus ea.

În caz contrar, „vom fi orbi și nu ne vom putea face treaba”.