EURORDIS solicită Comisiei Europene un Plan de acțiune al UE pentru bolile rare: Finanțare dedicată în viitorul CFM și acces îmbunătățit la expertiză și tratamente orfane

EURORDIS – Rare Diseases Europe a publicat un document strategic, „A European Blueprint for Rare Diseases”, elaborat împreună cu pacienți, medici, specialiști, autorități publice și reprezentanți ai industriei, care cuprinde 18 acțiuni prioritare și propuneri privind finanțarea și monitorizarea acestora. EURORDIS propune un Plan de acțiune al UE privind bolile rare, care să asigure o abordare coordonată la nivel european în ceea ce privește diagnosticarea, accesul la tratamente, cercetarea și îngrijirea celor aproximativ 30 de milioane de pacienți care trăiesc cu o boală rară în Europa.

EURORDIS urmărește transformarea recomandărilor sale într-un angajament instituțional al Uniunii Europene. Comunitatea cere Comisiei Europene să propună oficial un Plan de acțiune al UE privind bolile rare, cu obiective măsurabile, resurse dedicate și un mecanism de monitorizare. De asemenea, se solicită Consiliului și statelor membre să susțină inițiativa, inclusiv prin adoptarea unei noi recomandări europene privind bolile rare. În ceea ce privește finanțarea unui posibil plan, EURORDIS pledează pentru alocarea de surse dedicate în viitorul CFM, care se negociază intens în această perioadă.

Documentul strategic „A European Blueprint for Rare Diseases” propune 18 acțiuni, grupate în șase domenii:

Diagnosticare: Trasee clare de diagnostic și trimitere, screening neonatal, acces la testare genetică. Îngrijiri specializate: Actualizarea planurilor naționale, consolidarea rețelelor europene de referință, acces transfrontalier. Îngrijire integrată și incluziune: Servicii sociale, îngrijire centrată pe pacient, implicarea familiilor. Date medicale: Utilizarea codurilor ORPHA, registre interoperabile, integrarea datelor în Spațiul european al datelor privind sănătatea. Cercetare: Investiții coordonate, infrastructuri de cercetare sustenabile, participarea pacienților. Medicamente și dispozitive medicale: Evaluarea dovezilor clinice, acces compasional, mecanisme europene de solidaritate și acces.

Accesul la medicamente pentru bolile rare: Fond european de solidaritate, negocieri comune de preț și măsuri pentru reducerea întârzierilor la rambursare

În perioada 2021-2024 au fost compensate în România 13 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară, dar nici măcar unul dintre cele aprobate european în perioada 2023-2024. Pentru aceeași perioadă, Germania a compensat 64 de medicamente, 17 doar dintre cele aprobate în 2024. Pentru care pacienții români au așteptat în medie 936 de zile.

Accesul la medicamente și tratamente inovatoare reprezintă una dintre prioritățile documentului elaborat de EURORDIS, în condițiile în care aproximativ 95% dintre bolile rare nu beneficiază de o terapie aprobată, iar pacienții se confruntă cu diferențe majore de acces între statele membre.