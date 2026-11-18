ICI București a participat, pe 12 noiembrie, la panelul „AI în sectorul public: Bune practici”, organizat în cadrul Forumului EUROSFAT 2026, la București.

Potrivit unui comunicat al institutului, dezbaterea a fost dedicată modului în care instituțiile publice pot integra inteligența artificială în activitatea lor, cu accent pe aplicațiile practice, beneficiile pentru cetățeni și dificultățile care pot apărea în procesul de implementare.

Printre aspectele relevante pentru adoptarea acestor tehnologii se numără automatizarea proceselor administrative, calitatea și securitatea datelor, precum și pregătirea personalului.

Utilizarea inteligenței artificiale presupune nu doar acces la soluții tehnologice, ci și capacitatea instituțiilor de a le integra în procesele existente și de a evalua rezultatele obținute.

Ediția a XIV-a a Forumului EUROSFAT, organizată de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, s-a desfășurat în perioada 12–13 noiembrie, sub tema „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”.

Evenimentul a reunit peste 400 de participanți și a inclus 11 dezbateri despre democrație, competitivitate economică, digitalizare, energie, justiție și viitorul Uniunii Europene.