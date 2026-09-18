Eurostat: 54 % din energia electrică generată în UE a provenit din surse regenerabile în al doilea trimestru al acestui an

ENERGIE
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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©European Union, 2021/ Source: EC - Audiovisual Service

54,1 % din energia electrică generată în UE a provenit din surse regenerabile de energie în al doilea trimestru al anului 2026, înregistrând o ușoară scădere față de 54,3 % în aceeași perioadă a anului 2025, relevă cele mai recente date oferite de Eurostat.

Energia solară a fost principala sursă de energie regenerabilă în UE (41,6 % din totalul energiei electrice regenerabile), ponderea sa crescând de la 37,0 % în al doilea trimestru al anului 2025. Energia eoliană a fost a doua sursă ca importanță, cu 27,7 %, urmată de energia hidroelectrică, cu 22,6 %. Restul energiei electrice din surse regenerabile a provenit din combustibili regenerabili (7,7 %) și din surse geotermale și alte surse de energie (0,4 %).

În al doilea trimestru al acestui an, țările UE care au înregistrat cea mai mare pondere a energiei electrice din ruse regenerabile a fost Letonia (97,7 %, în principal hidroenergie și energie solară), Danemarca (94,3 %, în principal energie eoliană) și Croația (92,2 %, în principal hidroenergie).

În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Slovacia (19,8 %), Cehia (20,9 %) și Malta (24,5 %).

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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