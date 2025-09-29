ENERGIE
Eurostat: 54 % din energia electrică produsă în UE provenea din surse regenerabile în al doilea trimestru al lui 2025. În iunie, s-a înregistrat o premieră: energia solară a fost principala sursă de energie electrică
În al doilea trimestru al anului 2025, 54 % din energia electrică netă produsă în UE provenea din surse regenerabile, ceea ce reprezintă o creștere față de 52,7 % înregistrată în același trimestru al anului 2024, relevă cele mai recente date oferite de Eurostat.
Această creștere s-a datorat în principal energiei solare, care a generat un total de 122 317 gigawați-oră (GWh) în al doilea trimestru al anului 2025, reprezentând 19,9 % din mixul total de generare a energiei electrice.
Iunie 2025 a fost prima lună din istorie în care energia solară (22 %) a fost principala sursă de energie electrică generată în UE, înaintea energiei nucleare (21,6 %), eoliene (15,8 %), hidroelectrice (14,1 %) și a gazelor naturale (13,8 %).
În rândul țărilor UE, în al doilea trimestru al anului 2025, Danemarca, cu 94,7 %, a înregistrat cea mai mare pondere a energiei din surse regenerabile în producția netă de energie electrică, urmată de Letonia (93,4 %), Austria (91,8 %), Croația (89,5 %) și Portugalia (85,6 %). Cele mai mici ponderi ale energiei din surse regenerabile au fost înregistrate în Slovacia (19,9 %), Malta (21,2 %) și Cehia (22,1 %).
În 15 țări ale UE, ponderea surselor de energie regenerabilă în producția netă de energie electrică a crescut în al doilea trimestru al anului 2025. Cele mai mari creșteri de la an la an au fost înregistrate în Luxemburg (+13,5 puncte procentuale) și Belgia (+9,1 pp), ambele datorită creșterii energiei solare.
Cea mai mare parte a energiei electrice generate din surse regenerabile a provenit din energia solară (36,8 %), eoliană (29,5 %) și hidroelectrică (26,0 %), urmate de combustibili regenerabili (7,3 %) și energia geotermală (0,4 %).
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat BEI, inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.
Efortul de finanțare din partea Grupului BEI, în valoare de 17,5 miliarde de euro, aproape va dubla nivelul actual al sprijinului în perioada 2025-2027. Acesta va viza măsurile luate de IMM-uri în vederea eficienței energetice și a decarbonizării și va folosi o combinație de produse financiare existente și noi, inclusiv instrumente de creanță și de capital.
Inițiativa urmărește să mobilizeze investiții în valoare totală de peste 65 miliarde de euro până în 2027 pentru economisirea de energie de către IMM-uri, ajutând astfel la reducerea unui decalaj pe piața europeană.
„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia”, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calvino. Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei.”
„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari. Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jorgensen.
Pentru a eficientiza accesul și sprijinul pentru întreprinderi, inițiativa va introduce un „ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor”. Acesta reprezintă un punct unic de intrare care integrează întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, simplificând interacțiunea și accelerând implementarea.
În cadrul noii inițiative, Grupul BEI va susține platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat, vizând în mod specific proiecte de eficiență energetică ale IMM-urilor. În afară de finanțarea unor proiecte noi, concrete, aceste platforme vor lărgi baza de investitori și vor atrage capital esențial în ecosistemul european al eficienței energetice.
Grupul BEI colaborează cu Solar Impulse Foundation, o organizație non-profit, pentru a promova un model cunoscut ca „servicizare” sau eficiență energetică drept serviciu. Anunțat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, acest concept inovator presupune trecerea companiilor de la vânzarea de produse fizice la furnizarea de rezultate. De exemplu, în loc să achiziționeze echipamente eficiente energetic pentru încălzire sau iluminat, IMM-urile plătesc pentru căldura sau lumina pe care le utilizează. Furnizorul de servicii rămâne proprietarul echipamentului și îi asigură performanța. Acest model elimină costurile inițiale pentru întreprinderi, facilitând și accelerând adoptarea măsurilor de eficiență energetică.
„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei. Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation.
Comisia lansează astăzi și un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice, axat pe IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a aborda obstacolele și de a dezvolta soluții de finanțare adaptate la nevoile întreprinderilor mici din Europa.
Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare din partea UE și servicii de consiliere oferite prin programul de investiții cunoscut drept InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE.
Împreună, aceste măsuri reflectă angajamentul Grupului BEI și al Comisiei de a sprijini IMM-urile în tranziția lor verde și, prin extensie, de a accelera competitivitatea și decarbonizarea Europei în cadrul Pactului pentru o industrie curată și alPlanului de acțiune pentru energie accesibilă.
Deblocarea investițiilor pentru eficiența energetică
La eveniment, Grupul BEI a prezentat un nou raport care evidențiază experiența organizației în sprijinirea eficienței energetice în întreaga Europă, precum și rezultatele Sondajului de investiții al BEI privind factorii favorizanți și obstacolele în ceea ce privește investițiile în eficiența energetică în rândul firmelor din UE.
Conform acestui raport, companiile europene cheltuiesc, în medie, o parte mai mare din cifra lor de afaceri pe facturile de energie decât omoloagele lor americane. În același timp, reacția firmelor europene la majorarea prețului energiei a fost să investească în eficiență energetică.
COMISIA EUROPEANA
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledează pentru energie curată autohtonă, propunând în acest context un pachet privind rețelele și o nouă inițiativă intitulată „autostrăzi energetice” pentru a „avansa pe calea independenței energetice”.
Măsurile au fost făcute publice în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președintă a Comisiei Europene și al cincilea de când de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019.
„În momentul de apogeu al crizei energetice din ultimii ani, Europa a luat măsuri. Grație acestui efort comun, am reușit rapid să stabilizăm prețurile și să asigurăm siguranța aprovizionării. Avansăm acum pe calea independenței energetice, însă facturile la energie sunt în continuare o sursă reală de anxietate pentru milioane de europeni, iar costurile sunt în continuare structural ridicate pentru industrie. Știm ce a dus la creșterea prețurilor: dependența de combustibilii fosili din Rusia. A venit așadar momentul să renunțăm la combustibilii fosili murdari din Rusia și știm ce duce la scăderea prețurilor: energia curată autohtonă. Trebuie să avem mai multe surse regenerabile de energie autohtone, cu energia nucleară ca energie electrică de bază”, a evidențiat Ursula von der Leyen.
Doar că utilizarea acestor surse regenerabile de energie are nevoie de rețele solide, pregătite pentru a prelua noua capacitate.
„Trebuie și să ne modernizăm urgent infrastructura și conductele de interconexiune și să investim în acestea. Acesta este motivul pentru care vom propune un nou pachet privind rețelele pentru a ne consolida infrastructura de rețea și pentru a accelera procedurile de autorizare. Și pentru a acompania acest pachet, prezint astăzi o nouă inițiativă intitulată <<Autostrăzi energetice>>”, a mai spus președinta Comisiei Europene.
Aceasta a dezvăluit că a identificat „opt blocaje critice care afectează infrastructura noastră energetică, de la strâmtoarea Øresund la Canalul Sicilian”.
„Vom depune acum eforturi pentru a elimina aceste blocaje unul câte unul. Vom reuni guvernele și serviciile de utilități publice pentru a aborda toate chestiunile rămase nesoluționate pentru că europenii au nevoie acum de energie la prețuri accesibile”, a dat asigurări Ursula von der Leyen.
Citiți și: UE ia în calcul înăsprirea cerințelor pentru companii în vederea identificării originii gazelor naturale, parte din planul european de a pune capăt relațiilor energetice cu Rusia până în 2027
Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.
De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.
Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.
De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.
Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
Revenind la evenimentul de miercuri din Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene a făcut bilanțul activității de la începutul noului mandat și a trasat direcțiile de acțiune pentru viitor.
Ministrul Bogdan Ivan salută noua colaborare dintre Electrica și Romgaz, pentru un viitor mai verde al României: Înseamnă 400 MW de energie curată
Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, anunță că țara noastră a făcut „un nou pas pentru viitorul energetic”, după ce Electrica și Romgaz au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea, în comun, a unor capacități verzi de producere și stocare a energiei, cu o putere totală instalată de până la 400 MW.
„Complementaritățile celor două companii se transformă într-un avantaj competitiv pentru România. Parteneriatul dintre cele două companii românești – gândit exclusiv prin proiecte pornite de la zero – îmbină experiența Electrica, cu cei 4 milioane de clienți și un portofoliu în expansiune de proiecte fotovoltaice, cu forța financiară și stabilitatea Romgaz, pilon esențial al securității energetice naționale”, a transmis ministrul intr-0 postare pe pagina de Facebook.
Potrivit acestuia, colaborarea înseamnă 400 MW capacitate nouă de energie regenerabilă, cu impact direct în atingerea țintei naționale pentru 2030. De asemenea, producția de energie va fi integrată și stocată, ăentru a asigura stabilitatea și eficiența sistemului energetic.
Bogdan Ivan susținte că această colaborare reprezintă o dovadă că modelele de cooperare între companiile românești pot „accelera tranziția verde și pot oferi o valoare distinctă pe piața din întreaga regiune”: „Prin această inițiativă, demonstrăm că energia curată, securitatea energetică și investițiile majore românești pot merge împreună, construind un viitor sustenabil pentru economie și pentru fiecare român.”
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurostat: 54 % din energia electrică produsă în UE provenea din surse regenerabile în al doilea trimestru al lui 2025. În iunie, s-a înregistrat o premieră: energia solară a fost principala sursă de energie electrică
