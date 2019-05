Eurostat: Cifrele publicate de Ziua Mondială a Tonului arată că Spania și Franța și-au revendicat în 2017 aproape toată captura de ton pescuită în UE

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, candidat Pro România pentru Parlamentul European, și-a exprimat joi dezamăgirea pentru faptul că viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, care care acoperă perioada 2021-2027, nu a putut fi adoptat pe perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Crețu, aflată într-o vizită la Chișinău, a făcut aceste afirmații în cadrul unei conferințe de presă cu președintele Pro România, Victor Ponta, și cu fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, ambii candidați ai formațiunii Pro România la alegerile europene.

”Cel mai important dosar era acela legat de buget. Știți foarte bine că bugetul Uniunii este făcut pe șapte ani. Astăzi, 2 mai, se împlinește un an de când Comisia a dat Parlamentului European și Consiliului un proiect de buget ambițios și echilibrat, unde pentru prima dată politica de coeziune are o anvelopă de 373 de miliarde de euro pentru 27 de țări, plus cele din vecinătate. Comisia Europeană nu poate fi acuzată că nu a dat la timp bugetul. Am sperat, atât președintele Juncker, cât și eu personal. Am avut întâlniri cu președinția română înainte de a începe, explicându-le tuturor cât e de important pentru întreaga Uniune Europeană ca proiectele pentru perioada 2021-2027 să înceapă încă de la 1 ianuarie 2021 ca să nu mai existe întârzieri. (…) Este clar că adevăratul succes al președinției României ar fi fost dacă bugetul era adoptat la Sibiu, așa cum se preconizase anterior, plus noile regulamente”, a răspuns Corina Crețu unei întrebări privind rezultatele președinției române la Consiliul UE.



Comisarul european a făcut aceste declarații în condițiile în care în Parlamentul European a votat, la finalul lunii martie, ca negocierile privind fondurile regionale și de coeziune să înceapă în toamna acestui an între noul Parlament European și Consiliul Uniunii Europene, care de la 1 iulie 2019 va fi prezidat de către Finlanda. În acest context, România, care va beneficia de al patrulea cel mai mare buget alocat (în creștere cu 8% – 30,7 miliarde de euro), ar urma să nu mai gestioneze avansarea calendarului acestui dosar.

Reamintim faptul că, la Consiliul European din luna decembrie, șefii de stat sau de guvern au însărcinat președinția României la Consiliul UE, exercitată de la 1 ianuarie, să ofere o orientare privind avansarea tratativelor pentru noul Cadru Financiar Multianual pentru a putea permite finalizarea unei înțelegeri la reuniunea Consiliului European din octombrie 2019, în timpul președinției finlandeze a Consiliului UE și înainte de finalul mandatului actualei Comisii Europene, cea care a publicat în mai 2018 propunerea pentru noul CFM 2021-2027.

Corina Crețu, comisar european pentru politică regională în mandatul Comisiei Juncker, a gestionat din această calitate relațiile cu autoritățile din România în ultimii cinci ani, perioadă în care, cu sprijinul Comisiei Europene, țara noastră a depășit procentul de 90% rată de absorbție pentru perioada de programare financiară 2007-2013. În același interval, comisarul Corina Crețu și DG REGIO au propus soluții concrete autorităților din România pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2014-2020, în vreme ce pentru perioada 2021-2027, bugetul propus de Comisia Europeană cuprinde o alocare cu 8% mai mare pentru România în privința politicii de coeziune.