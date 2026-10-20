Eurostat: Comerțul UE cu turbine eoliene a crescut în 2025

În 2025, UE a importat produse din domeniul energiei verzi (panouri solare, biocombustibili și turbine eoliene) în valoare de 11,4 miliarde de euro și a exportat produse în valoare de 4,6 miliarde de euro, relevă Eurostat.

În 2025, valoarea panourilor solare importate în UE a scăzut cu 27,7%, ajungând la 8,0 miliarde de euro. Volumul importurilor a scăzut cu 4,0%, ceea ce sugerează că prețul mediu al panourilor solare importate a scăzut.

Importurile UE de biocombustibili s-au ridicat la 2,7 miliarde de euro, în scădere cu 7,9 % față de anul precedent. Volumul importurilor a scăzut, de asemenea, cu 11,6 %.

Pe de altă parte, valoarea importurilor de turbine eoliene a crescut cu 40,6 %, ajungând la 0,7 miliarde de euro, iar volumul importurilor a înregistrat o creștere și mai accentuată, de 69,0 %.

În ceea ce privește exporturile, UE a exportat panouri solare în valoare de 0,5 miliarde de euro în 2025. Valoarea exporturilor a scăzut cu 23,6 %, în timp ce volumul a crescut cu 2,6 %.

Exporturile de biocombustibili ale UE au fost evaluate la 1,0 miliarde de euro, în urma unei scăderi de 45,9 % a valorii și de 46,2 % a volumului, comparativ cu anul precedent.

Dintre cele trei categorii de produse, turbinele eoliene au înregistrat cea mai mare valoare a exporturilor (3,1 miliarde de euro). Comparativ cu anul precedent, s-a înregistrat o creștere atât a valorii (10,8 %), cât și a volumului (9,5 %).

Evoluții în rândul principalilor parteneri de import

În 2025, China a fost, de departe, cel mai mare furnizor de panouri solare, reprezentând 98,6 % din totalul importurilor și continuând să domine piața importurilor.

În ceea ce privește biocombustibilii lichizi, Malaezia a condus clasamentul importurilor cu o cotă de 21,9 %, urmată de Statele Unite (16,1 %), Argentina (12,4 %) și Regatul Unit (12,3 %).

China nu s-a mai numărat printre principalii parteneri comerciali, întrucât importurile de biocombustibili din această țară au scăzut de la 24,2 % din total în 2024 la doar 1,3 % în 2025, în timp ce Malaezia și Statele Unite și-au majorat exporturile către UE, de la 15,3 %, respectiv 8,4 %, în 2024.

În 2025, importurile de turbine eoliene au provenit în principal din China (59,6 %) și India (22,2 %). Față de 2024, China și-a mărit cota de la 41,3 % și a înlocuit India ca principal furnizor.