Eurostat: Deficitul guvernamental în zona euro și în UE a atins un nivel fără precedent, în trimestrul al doilea

Cosmin Boiangiu, reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană, a fost numit joi director executiv al Autorității Europene a Muncii, o nouă agenție a Uniunii Europene înființată în acest an.

Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, într-o postare pe contul său de Twitter.

“România a câștigat astăzi alegerile pentru funcția de director executiv al Autorității Europene a Muncii! Felicitări diplomatului român Cosmin Boiangiu pentru obținerea acestei poziții bine meritate! Un rezultat mare pentru diplomația română și o veste excelentă pentru agenda socială a Uniunii Europene”, a scris Aurescu, pe Twitter.

Cosmin Boiangiu, în prezent, reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană, a primit susținerea unei largi majorități a statelor membre pentru alegerea în funcția de director executiv al Autorității Europene pentru Muncă, arată MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Romania🇷🇴 just won today t/elections for t/top executive position of t/European Labour Authority @EU_ELA! Warm congratulations to t/RO diplomat @CosminBoiangiu for this well-deserved position! Great achievement for t/Romanian diplomacy and excellent news for t/EU🇪🇺 social agenda!

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 22, 2020