Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare

În 2023, în Uniunea Europeană au fost generate 79,7 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, echivalentul a 177,8 kilograme pe locuitor, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Deși această valoare reprezintă o scădere de 8,7 kg per capita față de 2022, nivelul rămâne cu 21,2 kg mai ridicat decât în 2013, ceea ce confirmă tendința de creștere pe termen lung a cantității de ambalaje folosite.

Din totalul deșeurilor de ambalaje generate anul trecut în UE, 40,4% au fost hârtie și carton, 19,8% plastic, 18,8% sticlă, 15,8% lemn, 4,9% metal și 0,2% alte materiale.

Fiecare locuitor al Uniunii a generat în medie 35,3 kg de deșeuri de ambalaje din plastic, dintre care 14,8 kg au fost reciclate. Comparativ cu 2022, cantitatea de plastic aruncată a scăzut cu 1 kg per capita, în timp ce cea reciclată a crescut ușor, cu 0,1 kg.

Pe termen mai lung, între 2013 și 2023, cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic a crescut cu 6,4 kg pe locuitor, în timp ce volumul reciclat a crescut cu 3,8 kg.

La nivelul Uniunii Europene, rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic a ajuns în 2023 la 42,1%, în creștere față de 38,2% în 2013.

Cele mai mari rate de reciclare a ambalajelor din plastic au fost înregistrate în Belgia (59,5%), Letonia (59,2%) și Slovacia (54,1%), în timp ce cele mai scăzute procente s-au raportat în Ungaria (23,0%), Franța (25,7%) și Austria (26,9%).

România se situează sub media europeană, cu o rată estimată de aproximativ 35%, potrivit datelor Eurostat.