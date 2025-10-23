ROMÂNIA
Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare
În 2023, în Uniunea Europeană au fost generate 79,7 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, echivalentul a 177,8 kilograme pe locuitor, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Deși această valoare reprezintă o scădere de 8,7 kg per capita față de 2022, nivelul rămâne cu 21,2 kg mai ridicat decât în 2013, ceea ce confirmă tendința de creștere pe termen lung a cantității de ambalaje folosite.
Din totalul deșeurilor de ambalaje generate anul trecut în UE, 40,4% au fost hârtie și carton, 19,8% plastic, 18,8% sticlă, 15,8% lemn, 4,9% metal și 0,2% alte materiale.
Fiecare locuitor al Uniunii a generat în medie 35,3 kg de deșeuri de ambalaje din plastic, dintre care 14,8 kg au fost reciclate. Comparativ cu 2022, cantitatea de plastic aruncată a scăzut cu 1 kg per capita, în timp ce cea reciclată a crescut ușor, cu 0,1 kg.
Pe termen mai lung, între 2013 și 2023, cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic a crescut cu 6,4 kg pe locuitor, în timp ce volumul reciclat a crescut cu 3,8 kg.
La nivelul Uniunii Europene, rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic a ajuns în 2023 la 42,1%, în creștere față de 38,2% în 2013.
Cele mai mari rate de reciclare a ambalajelor din plastic au fost înregistrate în Belgia (59,5%), Letonia (59,2%) și Slovacia (54,1%), în timp ce cele mai scăzute procente s-au raportat în Ungaria (23,0%), Franța (25,7%) și Austria (26,9%).
România se situează sub media europeană, cu o rată estimată de aproximativ 35%, potrivit datelor Eurostat.
ROMÂNIA
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reușit să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene înlocuirea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA cu unul nou.
Potrivit unui comunicat al MF, noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea sprijinirii organelor fiscale în măsurile de colectare și administrare a contribuabililor.
Măsura este esențială în contextul în care România avea în 2022 cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE, înregistrând o pierdere de 30,6% din veniturile din TVA.
„Acesta este un rezultat important pentru România: nu doar că evităm pierderea unei sume semnificative din granturile PNRR, dar consolidăm și credibilitatea noastră în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF merge mai departe, cu accent pe măsuri concrete care vor aduce rezultate sustenabile în colectarea veniturilor bugetare, și care vor duce la reducerea gap-ului de TVA într-un orizont realist. Este un proces gradual, dar ireversibil — și care va face ca în următorii doi ani ANAF să devină o instituție complet digitală, cu o cultură internă bazată pe performanță, nu pe vechime. România are nevoie de o adminitrație fiscală modernă, predictibilă și transparentă. Este ceea ce facem acum, zi de zi, fără să pierdem din vedere că în spatele cifrelor sunt oameni – funcționari care trebuie motivați și contribuabili care merită respectați.”, a subliniat ministrul Nazare.
În contextul discuțiilor Ministerului de Finanțe cu Comisia Europeană referitoare la implementarea reformelor asumate prin PNRR, analiza realizată la momentul inițierii negocierilor arăta că deși am făcut progrese în digitalizarea administrației fiscale, impactul efectiv asupra gap-ului de TVA, în perioada 2021-2024, a fost insuficient pentru a îndeplini integral ținta stabilită în PNRR-ul inițial.
Negocierile purtate cu Comisia Europeană au vizat necesitatea înlocuirii unui jalon neîndeplinit cu unul în care ambițiile să fie unele realiste și orientate către rezolvarea problemelor și realizarea țintei asumate în anul 2021, la momentul elaborării PNRR. Mai mult, dacă jalonul nu ar fi fost îndeplinit, România risca să piardă între 800 de milioane și 1 miliard de euro din componenta de grant a PNRR în 2026.
Înlocuirea obiectivului inițial cu unul bazat pe măsuri structurale oferă României șansa de a consolida capacitatea instituțională a ANAF și a Autorității Vamale Române (AVR) pe termen lung, evitând în același timp pierderea unor fonduri nerambursabile semnificative. Aceasta reprezintă o garanție că reformele din domeniul fiscal continuă într-un cadru sustenabil, agreat cu Comisia Europeană cu efecte directe asupra stabilității bugetare și credibilității României în relația cu partenerii europeni.
Jalonul este unul important, întrucât reprezintă un angajament-cheie al reformei ANAF și are ca obiectiv creșterea colectării TVA cu un impact major asupra bugetului de stat.
Noua formulare a jalonului se axează pe:
- Reorganizarea instituțională a ANAF, prin reorganizarea unor structuri-cheie și introducerea unor indicatori de performanță legați de gradul de colectare;
- Îmbunătățirea legislației în domeniul insolvenței pentru creșterea capacității ANAF de recuperare a creanțelor;
- Modernizarea sistemelor IT și interconectarea bazelor de date, pentru o mai bună analiză și control fiscal;
- Îmbunătățirea cadrului procedural și a capacității ANAF de a gestiona inspecțiile în domeniul prețurilor de transfer;
- Ajustări legislative menite să sporească eficiența combaterii evaziunii fiscale;
- Creșterea transparenței ANAF, prin publicarea unor raportări periodice referitoare la structura gap-ului de TVA, cât și a activității structurilor ANAF.
„Prin acest acord, România își reconfirmă angajamentul ferm pentru modernizarea administrației fiscale și pentru consolidarea sustenabilă a Finanțelor Publice”, reafirmă Ministerul Finanțelor în comunicat.
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde euro. Țara noastră a reușit să păstreze granturile la nivelul de 13,57 de miliarde de euro.
ROMÂNIA
Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani
În 2024, România s-a aflat pe locul al patrulea în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei subiective, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.
În ansamblul Uniunii Europene, 17,4% din populație s-a declarat săracă din punct de vedere subiectiv în 2024, în scădere față de 19,1% în 2023. Cea mai ridicată rată a persoanelor considerate subiectiv sărace s-a înregistrat în Grecia (66,8%), urmată de Bulgaria (37,4%), Slovacia (28,7%) și România (23,8%).
În România, rata sărăciei subiective a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Eurostat. Dacă în 2018 nivelul era de 36%, iar în 2019 de 32%, procentul a urcat ușor în 2020, la 35,8%, pe fondul efectelor pandemiei. Ulterior, tendința descendentă s-a reluat: 29% în 2021, 26% în 2022, ajungând la 27,7% în 2023 și 23,8% în 2024, cel mai redus nivel din ultimii șase ani.
La polul opus al clasamentului, cele mai reduse rate ale sărăciei subiective au fost înregistrate în Ţările de Jos şi Germania (ambele cu 7,3%) şi Luxemburg (8,5%).
Sărăcia subiectivă este în scădere pentru toate grupele de vârstă
Analizând diferitele grupe de vârstă din UE în 2024, rata sărăciei subiective a fost cea mai ridicată în rândul persoanelor sub 18 ani (20,6%). În categoria de vârstă 18–64 de ani, 17,3% dintre persoane s-au considerat sărace, iar în rândul vârstnicilor de 65 de ani și peste, procentul a fost de 14,9%.
Este de remarcat că toate grupele de vârstă au înregistrat o scădere a ponderii persoanelor care se consideră sărace între 2023 și 2024. Cea mai mare scădere s-a observat în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 64 de ani (–1,8 puncte procentuale), în timp ce pentru grupele cea mai tânără și cea mai vârstnică declinul a fost de 1,6 puncte procentuale.
ENERGIE
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei
Guvernul a aprobat, prin adoptarea unui proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei, instrument multilateral de cooperare energetică, având ca scop promovarea securității energetice prin piețe deschise și competitive.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, „acest tratat a fost semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998, însă, în contextul actual al politicilor energetice și climatice europene, prevederile acestui Tratat au devenit anacronice și contravin obiectivelor Pactului Verde European și Acordului de la Paris”.
„România își aliniază poziția la cea a Uniunii Europene și a altor state membre care au notificat deja retragerea din TCE (Italia, Franța, Spania, Olanda, Polonia, Slovenia, Portugalia ș.a.); Comisia Europeană și Consiliul UE au adoptat în 2024 deciziile oficiale de retragere a Uniunii și a Euratom din Tratat. Decizia se fundamentează pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special cauza Komstroy (C-741/19), care a stabilit că articolul 26 din TCE, referitor la arbitrajul investitor–stat, este incompatibil cu dreptul Uniunii în relațiile intra-UE”, menționează sursa citată mai sus.
În consecință, România a semnat Declarația comună privind neaplicabilitatea acestui articol și a parafat Acordul interpretativ aferent, limitând astfel efectele juridice ale Tratatului.
Retragerea va produce efecte la un an de la notificarea oficială transmisă Secretariatului TCE, conform art. 47 din Tratat și art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele.
Comunicatul mai menționează că efectele protecției acordate investițiilor vor înceta la 20 de ani de la data retragerii, conform clauzei de caducitate („sunset clause”).
Din perspectivă financiară, măsura determină încetarea obligației României de a achita contribuția anuală la bugetul Conferinței Cartei Energiei (39.246 euro în anul 2025).
În același timp, aceasta reduce riscurile juridice și financiare asociate acțiunilor de arbitraj internațional intentate împotriva statului român în baza TCE.
”Prin acest proiect de lege, România își reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată, reducerea dependenței de combustibili fosili și alinierea la politicile europene de mediu și dezvoltare durabilă, contribuind astfel la obiectivele climatice și de securitate energetică ale Uniunii Europene”, mai subliniază Guvernul în comunicat.
Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare.
