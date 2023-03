Eurostat: Importurile UE din Rusia continuă să scadă. Valoarea acestora a ajuns la 10,3 miliarde de euro în decembrie 2022, de la 21,8 miliarde de euro în luna martie a aceluiași an

Premierul suedez Ulf Kristersson a primit-o, joi, la Stockholm, pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul deținerii președinției Consiliului UE de către Suedia. Principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii au fost competitivitatea pe termen lung, politica energetică și climatică, digitalizarea și comerțul global.

Miniștrii Ebba Busch (ministrul Energiei, Comerțului și Industriei) și Jessika Roswall (Afaceri Europene) au participat alături de o serie de lideri europeni din mediul de afaceri reprezentând Masa Rotundă Europeană pentru Industrii, printre care Astra Zeneca, Vodafone și Volvo, la un dineu de lucru cu șefa Executivului european.

„O prioritate-cheie pentru președinția suedeză este competitivitatea pe termen lung a Europei. Mă bucur că am reușit să o reunim pe președinta von der Leyen alături de companii europene pentru a discuta despre competitivitate, energie și climă, chestiuni care vor fi foarte importante pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.

La rândul său, von der Leyen i-a mulțumit premierului Suediei pentru sprijinul acordat Planului industrial pentru Pactul Verde, prezentat de Comisia Europeană la începutul lunii februarie, și pentru sprijinul acordat inițiativelor viitoare de stimulare a competitivității, potrivit unui mesaj pe Twitter.

Thank you @SwedishPM for your support to our Green Deal Industrial Plan and your support for the forthcoming initiatives on boosting competitiveness.

We also remain firm in our resolve to support Ukraine, including by launching joint procurement of military equipment. pic.twitter.com/2UVujqQDAg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2023