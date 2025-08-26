Eurostat: În 2023, România s-a clasat pe primul loc în UE când vine vorba de ponderea cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor

În 2024, țările UE aveau împreună 390.600 de pompieri profesioniști, reprezentând 0,19% din totalul angajaților din UE, relevă cele mai recente date oferite de Eurostat. Comparativ cu 2023, numărul pompierilor a crescut cu 28.200.

Printre cele 20 de țări ale UE pentru care există date, Croația a înregistrat cea mai mare pondere a pompierilor din totalul locurilor de muncă (0,45%), urmată de Grecia cu 0,41%, înaintea Cehiei cu 0,34%.

Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Olanda (0,07%), Danemarca (0,08%) și Suedia (0,10%).

La nivelul UE, 75,2% dintre pompierii profesioniști aveau vârsta între 15 și 49 de ani. Aceasta este o forță de muncă vizibil mai tânără comparativ cu numărul total de angajați din UE, unde doar 64,8% dintre lucrători fac parte din această grupă de vârstă.

Guvernele UE au cheltuit 40,6 miliarde de euro pentru servicii de protecție împotriva incendiilor în 2023

În 2023, guvernele UE au cheltuit 40,6 miliarde de euro pentru „servicii de protecție împotriva incendiilor”, ceea ce reflectă o creștere de 8,5% a cheltuielilor guvernamentale generale pentru acest domeniu comparativ cu 2022 (37,4 miliarde de euro).

Creșterea cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor în cifre absolute este, totuși, în concordanță cu creșterile în alte domenii, astfel încât serviciile de protecție împotriva incendiilor au reprezentat în mod constant 0,5% din cheltuielile totale ale guvernului începând din 2017.

În 2023, România a avut cea mai mare pondere a cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor, de 0,9% din cheltuielile totale ale guvernului, urmată de Estonia și Grecia, cu câte 0,7% fiecare.

În contrast, Danemarca a raportat cea mai mică pondere a cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor (0,1%), urmată de Malta (0,2%), Portugalia și Austria (ambele 0,3%).