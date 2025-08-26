U.E.
Eurostat: În 2023, România s-a clasat pe primul loc în UE când vine vorba de ponderea cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor
În 2024, țările UE aveau împreună 390.600 de pompieri profesioniști, reprezentând 0,19% din totalul angajaților din UE, relevă cele mai recente date oferite de Eurostat. Comparativ cu 2023, numărul pompierilor a crescut cu 28.200.
Printre cele 20 de țări ale UE pentru care există date, Croația a înregistrat cea mai mare pondere a pompierilor din totalul locurilor de muncă (0,45%), urmată de Grecia cu 0,41%, înaintea Cehiei cu 0,34%.
Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Olanda (0,07%), Danemarca (0,08%) și Suedia (0,10%).
La nivelul UE, 75,2% dintre pompierii profesioniști aveau vârsta între 15 și 49 de ani. Aceasta este o forță de muncă vizibil mai tânără comparativ cu numărul total de angajați din UE, unde doar 64,8% dintre lucrători fac parte din această grupă de vârstă.
Guvernele UE au cheltuit 40,6 miliarde de euro pentru servicii de protecție împotriva incendiilor în 2023
În 2023, guvernele UE au cheltuit 40,6 miliarde de euro pentru „servicii de protecție împotriva incendiilor”, ceea ce reflectă o creștere de 8,5% a cheltuielilor guvernamentale generale pentru acest domeniu comparativ cu 2022 (37,4 miliarde de euro).
Creșterea cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor în cifre absolute este, totuși, în concordanță cu creșterile în alte domenii, astfel încât serviciile de protecție împotriva incendiilor au reprezentat în mod constant 0,5% din cheltuielile totale ale guvernului începând din 2017.
În 2023, România a avut cea mai mare pondere a cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor, de 0,9% din cheltuielile totale ale guvernului, urmată de Estonia și Grecia, cu câte 0,7% fiecare.
În contrast, Danemarca a raportat cea mai mică pondere a cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor (0,1%), urmată de Malta (0,2%), Portugalia și Austria (ambele 0,3%).
Ungaria acuză Bruxelles-ul de complicitate cu Ucraina pentru lipsa de reacție la atacurile asupra oleoductului Drujba: Comisia Ursulei von der Leyen nu reprezintă interesele UE
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a criticat marți Comisia Europeană pentru tăcerea sa în legătură cu atacurile Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, considerată vitală pentru aprovizionarea energetică a Ungariei și Slovaciei, transmite MTI, preluat de Agerpres.
„Comisia Europeană se împușcă singură în picior când rămâne tăcută, într-un mod complice și vinovat, în timp ce Ucraina atacă infrastructura energetică în direcția Ungariei și Slovaciei. Comisia Europeană este acum comisia ucraineană, pentru că această comisie a Ursulei von der Leyen nu reprezintă interesele Uniunii Europene, ce să mai vorbim de interesele statelor membre”, a declarat Szijjártó în cadrul podcastului „Ora de luptă”, citat de agenția ungară MTI.
Oficialul de la Budapesta a susținut că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „a amenințat pe față, crud și fără rușine” Ungaria, lăsând să se înțeleagă că atacurile asupra conductei vor continua dacă guvernul ungar nu adoptă o poziție pro-Kiev. „Este clar că există o complicitate între Ucraina și opoziția din Ungaria”, a adăugat ministrul, calificând declarația lui Zelenski drept „revoltătoare” și „trist” faptul că aceasta ar fi fost aplaudată de opoziție și de „media dolarului”.
Schimb dur de replici pe tema securității energetice între Ucraina și Ungaria: Szijjártó îl acuză pe Zelenski de intimidare, iar Sybiha sugerează Budapestei să devină independentă de Rusia
Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova
Ungaria importă petrol atât prin conducta Drujba din Rusia, cât și prin conducta Adria din Croația, însă cea din urmă are o capacitate „insuficientă”, a subliniat Szijjártó. „Perturbările funcționării conductei Drujba fac ca aprovizionarea Ungariei și Slovaciei să fie fizic imposibilă”, a explicat el.
Ministrul a avertizat că atacurile nu afectează Rusia, ci statele vecine dependente de resurse. „Aprovizionarea energetică nu este o chestiune politică sau ideologică. Bombardamentele și atacurile cu rachetă asupra conductei Drujba nu le fac rău Rusiei, ci ungurilor și slovacilor”, a afirmat Szijjártó.
În plus, șeful diplomației ungare a reproșat Croației că refuză să coopereze în extinderea capacității conductei Adria și că, în schimb, majorează comisioanele de tranzit. „Precedentul ministru al energiei din Croația mi-a spus în față că atât timp cât există diferite dispute între Ungaria și Croația pe frontul energetic nu sunt dispuși să ne ajute în această chestiune. Iată ce s-a ales solidaritatea europeană, iată ce s-a ales de modul în care diversificarea ar trebui să funcționeze.”
Szijjártó a subliniat totodată că Budapesta furnizează o parte importantă din electricitatea importată de Ucraina. „Ungaria furnizează 30-40% din importurile de electricitate ale Ucrainei, așa că guvernul de la Budapesta ar putea face lucrurile dificile, dar nu dorim să le facem rău ucrainenilor sau familiilor. Suntem mai buni decât atât”, a spus el.
„Ar fi bine ca ucrainenii să-și amintească acest lucru când decid dacă să adopte planuri privind bombardarea, sau nu, a conductei Drujba”, a avertizat ministrul ungar de externe.
Nicușor Dan cere un “proces intern de reflecție” privind direcțiile de dezvoltare ale României post-2028 în paralel cu negocierile viitorului buget multianual UE
Președintele Nicușor Dan a propus marți, într-un discurs susținut în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, ca negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru perioada 2028-2034, să se desfășoare împreună cu un proces de reflecție privind direcțiile dezvoltare ale României post-2028.
În ceea ce privește Uniunea Europeană, președintele a atras atenția că România trebuie să fie mai activă în pregătirea viitorului cadru financiar multianual.
„Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflecțe, pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028”, a afirmat Nicușor Dan, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
Comisia Europeană a adoptat la jumătatea lunii iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.
Planurile de parteneriat naționale și regionale vor reprezenta arhitectura prin intermediul căreia vor fi alocate cele 865 de miliarde de euro alocate politicii agricole comune, politicii de coeziune, celei sociale și celei de pescuit în bugetul multianual 2028-2034.
Potrivit propunerii de buget, România va primi 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare și a doua în calitate de beneficiar net, cu peste 13 miliarde mai mult decât în bugetul actual.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
Ambasadorul SUA la Paris sfidează MAE francez, trimițându-și, în schimb, adjunctul pentru a explica scrisoarea critică transmisă lui Macron
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, nu s-a prezentat luni la Ministerul de Externe francez, unde fusese convocat pentru a da explicații după ce a criticat lipsa de acțiune a Franței în combaterea antisemitismului. În locul său, la Quai d’Orsay a venit adjunctul misiunii diplomatice americane, relatează EFE, preluat de Agerpres.
„Kushner nu a venit”, a confirmat marți ministrul de externe Jean-Noel Barrot, precizând că în locul său s-a prezentat „numărul doi al ambasadei”. Oficialul francez a încercat, însă, să minimalizeze episodul, afirmând că va discuta personal cu ambasadorul „în zilele următoare, conform planului”.
Barrot a transmis deja că remarcile lui Kushner au fost „nefondate și de nejustificat”. „Mi se pare că mesajul a fost transmis”, a adăugat ministrul, care a insistat că „puține țări din lume se opun la fel de radical antisemitismului” ca Franța, menționând inclusiv o lege recentă ce permite blocarea accesului pe rețelele sociale pentru persoanele care postează mesaje antisemite.
Scrisoarea ambasadorului american, datată 25 august și consultată de CNN, invocă „profunda îngrijorare” față de „explozia antisemitismului” după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. „Antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză, dar a explodat după atacul barbar al Hamas”, a scris Kushner, adăugând că „în Franța nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate, sau afaceri deținute de evrei să fie devastate.”
Citiți și Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
El a cerut ca Macron să aplice legile împotriva urii „fără excepție” și a criticat intenția Franței de a recunoaște statul palestinian în septembrie la ONU: „Declarațiile publice care hărțuiesc Israelul și gesturile către recunoașterea unui stat palestinian îi încurajează pe extremiști, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor în Franța.”
Diplomatul american a recomandat Parisului „să abandoneze pașii care conferă legitimitate Hamas și aliaților săi”, subliniind: „Președintele Trump și cu mine avem copii evrei și nepoți evrei. Știu ce părere are față de antisemitism, la fel ca toți americanii.”
Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile din scrisoare drept „inacceptabile” și a amintit că astfel de declarații contravin Convenției de la Viena din 1961, care impune diplomaților să nu se amestece în afacerile interne ale statului gazdă.
Pe fondul tensiunilor, Jean-Noel Barrot a confirmat că Parisul nu renunță la planul său: „Desigur” Franța va merge mai departe cu recunoașterea Palestinei, a spus el, subliniind că deja „pentru prima dată comunitatea internațională a condamnat Hamas și crimele sale” la ONU.
Barrot a adăugat că de la anunțul președintelui Macron din iulie, „dinamica obținută de Franța” a determinat și alte țări – Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă – să își exprime intenția de a recunoaște statul palestinian.
Israelul și SUA au criticat dur inițiativa. Premierul Benjamin Netanyahu i-a transmis într-o scrisoare lui Macron că „apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit” și „răsplătește teroarea Hamas”.
Totodată, Barrot a declarat că va cere din nou săptămâna aceasta, în fața omologilor din Uniunea Europeană, „măsuri împotriva intereselor israeliene atât timp cât cererile pe care le-am formulat nu sunt respectate”, referindu-se la solicitarea ca populația din Gaza să primească ajutor umanitar.
