Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani

În 2024, România s-a aflat pe locul al patrulea în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei subiective, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

În ansamblul Uniunii Europene, 17,4% din populație s-a declarat săracă din punct de vedere subiectiv în 2024, în scădere față de 19,1% în 2023. Cea mai ridicată rată a persoanelor considerate subiectiv sărace s-a înregistrat în Grecia (66,8%), urmată de Bulgaria (37,4%), Slovacia (28,7%) și România (23,8%).

În România, rata sărăciei subiective a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Eurostat. Dacă în 2018 nivelul era de 36%, iar în 2019 de 32%, procentul a urcat ușor în 2020, la 35,8%, pe fondul efectelor pandemiei. Ulterior, tendința descendentă s-a reluat: 29% în 2021, 26% în 2022, ajungând la 27,7% în 2023 și 23,8% în 2024, cel mai redus nivel din ultimii șase ani.

La polul opus al clasamentului, cele mai reduse rate ale sărăciei subiective au fost înregistrate în Ţările de Jos şi Germania (ambele cu 7,3%) şi Luxemburg (8,5%).

Sărăcia subiectivă este în scădere pentru toate grupele de vârstă

Analizând diferitele grupe de vârstă din UE în 2024, rata sărăciei subiective a fost cea mai ridicată în rândul persoanelor sub 18 ani (20,6%). În categoria de vârstă 18–64 de ani, 17,3% dintre persoane s-au considerat sărace, iar în rândul vârstnicilor de 65 de ani și peste, procentul a fost de 14,9%.

Este de remarcat că toate grupele de vârstă au înregistrat o scădere a ponderii persoanelor care se consideră sărace între 2023 și 2024. Cea mai mare scădere s-a observat în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 64 de ani (–1,8 puncte procentuale), în timp ce pentru grupele cea mai tânără și cea mai vârstnică declinul a fost de 1,6 puncte procentuale.