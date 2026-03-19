Eurostat: În 2025, 47,3% din energia electrică produsă în UE a provenit din surse regenerabile

Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
În 2025, 47,3 % din energia electrică produsă în UE a provenit din surse regenerabile, înregistrându-se o ușoară creștere față de 2024, când ponderea a fost de 47,2 %, relevă cele mai recente date furnizate de Eurostat

Energia eoliană a fost principala sursă de energie electrică regenerabilă din UE, reprezentând 37,5 % din total. Energia solară s-a situat pe locul al doilea, cu 27,5 %, urmată de energia hidroelectrică, cu 25,9 %. 

Restul energiei electrice din surse regenerabile a provenit din combustibili regenerabili (8,5%) și din surse geotermale și alte surse de energie (0,5%). 

Comparativ cu 2024, energia solară a fost sursa cu cea mai rapidă creștere, înregistrând o creștere de 24,6% în 2025. 

În schimb, producția de energie electrică din surse hidroelectrice a scăzut cu 11,8%.

Danemarca, Austria și Portugalia ocupă primele locuri

Dintre țările UE, cele mai mari ponderi ale energiei electrice din surse regenerabile au fost înregistrate în Danemarca (92,4 %, în principal energie eoliană), Austria (83,1 %, în principal energie hidroelectrică) și Portugalia (82,9 %, în principal energie hidroelectrică și eoliană).  

În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Malta (16,2 %), Cehia (16,6 %) și Slovacia (17,8 %).

Concrete-Design-Solutions

Comisia pentru Comerț Internațional din Parlamentul European susține acordul UE–SUA și propune o clauză de suspendare în cazul unor noi tarife americane
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

