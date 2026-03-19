Eurostat: În 2025, 47,3% din energia electrică produsă în UE a provenit din surse regenerabile

În 2025, 47,3 % din energia electrică produsă în UE a provenit din surse regenerabile, înregistrându-se o ușoară creștere față de 2024, când ponderea a fost de 47,2 %, relevă cele mai recente date furnizate de Eurostat.

Energia eoliană a fost principala sursă de energie electrică regenerabilă din UE, reprezentând 37,5 % din total. Energia solară s-a situat pe locul al doilea, cu 27,5 %, urmată de energia hidroelectrică, cu 25,9 %.

Restul energiei electrice din surse regenerabile a provenit din combustibili regenerabili (8,5%) și din surse geotermale și alte surse de energie (0,5%).

Comparativ cu 2024, energia solară a fost sursa cu cea mai rapidă creștere, înregistrând o creștere de 24,6% în 2025.

În schimb, producția de energie electrică din surse hidroelectrice a scăzut cu 11,8%.

Danemarca, Austria și Portugalia ocupă primele locuri

Dintre țările UE, cele mai mari ponderi ale energiei electrice din surse regenerabile au fost înregistrate în Danemarca (92,4 %, în principal energie eoliană), Austria (83,1 %, în principal energie hidroelectrică) și Portugalia (82,9 %, în principal energie hidroelectrică și eoliană).

În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Malta (16,2 %), Cehia (16,6 %) și Slovacia (17,8 %).