Eurostat: Inflația din România a scăzut la 8,2% în luna iulie, dar rămâne cea mai ridicată din UE

ROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Calea Europeană / Zaim Diana

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut la 3% în luna iulie, de la 2,9% în iunie, iar în zona euro a ajuns la 2,9%, față de 2,8% în luna precedentă. România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației din UE, de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Cele mai scăzute valori au fost înregistrate în Suedia (0,3%), Cehia (1,3%), Danemarca și Ungaria (ambele 1,6%). La polul opus, după România, cele mai ridicate niveluri au fost consemnate în Lituania (5,4%), Cipru și Bulgaria (ambele 4,4%).

Față de luna iunie, indicatorul s-a redus în 15 state membre, inclusiv în România, unde a coborât de la 9,2% la 8,2%. În trei țări, nivelul a rămas neschimbat, iar în alte nouă a crescut.

© Eurostat

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflației a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

„Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) a fost 9,8%”, se arată în comunicatul INS, potrivit Agerpres.

Potrivit INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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