Eurostat: Inflația din România a scăzut la 8,2% în luna iulie, dar rămâne cea mai ridicată din UE

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut la 3% în luna iulie, de la 2,9% în iunie, iar în zona euro a ajuns la 2,9%, față de 2,8% în luna precedentă. România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației din UE, de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Cele mai scăzute valori au fost înregistrate în Suedia (0,3%), Cehia (1,3%), Danemarca și Ungaria (ambele 1,6%). La polul opus, după România, cele mai ridicate niveluri au fost consemnate în Lituania (5,4%), Cipru și Bulgaria (ambele 4,4%).

Față de luna iunie, indicatorul s-a redus în 15 state membre, inclusiv în România, unde a coborât de la 9,2% la 8,2%. În trei țări, nivelul a rămas neschimbat, iar în alte nouă a crescut.

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflației a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

„Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) a fost 9,8%”, se arată în comunicatul INS, potrivit Agerpres.

Potrivit INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.