Eurostat: Peste 28% dintre români au întâmpinat probleme la cumpărăturile online. Livrarea lentă, principala nemulțumire

Aproape trei din zece români care au făcut cumpărături online au întâmpinat probleme în timpul achizițiilor pe internet, însă ponderea rămâne sub media Uniunii Europene, potrivit unui sondaj Eurostat din 2025 privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Datele arată că 28,2% dintre utilizatorii din România au raportat dificultăți atunci când au făcut cumpărături prin intermediul unui site sau al unei aplicații. La nivelul UE, proporția este mai ridicată: 35,4% dintre cumpărătorii online spun că s-au confruntat cu diverse probleme în procesul de achiziție.

Cele mai mari ponderi ale clienților care au întâmpinat dificultăți au fost înregistrate în Malta (64%), Țările de Jos (57,9%) și Luxemburg (51,4%). La polul opus se află Portugalia (4,5%), Grecia (10,6%) și Letonia (13,3%), unde doar o mică parte dintre utilizatori au raportat probleme.

La nivelul Uniunii Europene, cea mai frecventă problemă semnalată a fost livrarea mai lentă decât cea indicată, menționată de 19,9% dintre cumpărătorii online.

Pe locul al doilea se află site-urile dificil de utilizat sau care au funcționat nesatisfăcător, problemă raportată de 11,5% dintre utilizatori.

A treia cea mai frecventă situație a fost livrarea unor bunuri sau servicii greșite ori deteriorate, semnalată de 10,4% dintre clienți.

Alte dificultăți întâlnite de cumpărătorii online includ probleme în găsirea informațiilor privind garanțiile sau drepturile legale, dificultăți în depunerea reclamațiilor și obținerea despăgubirilor, costuri finale mai mari decât cele afișate sau fraude.