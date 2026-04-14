Eurostat: Peste 4,4 milioane de ucraineni beneficiază de protecție temporară în UE. Germania, Polonia și Cehia, destinații principale

Diana Zaim
© European Union 2022 - Source : EC Audiovisual

Numărul cetățenilor ucraineni care au fugit din calea războiului și beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană continuă să crească, arată datele Eurostat.

La 28 februarie 2026, aproximativ 4,40 milioane de persoane se aflau în această situație, potrivit celor mai recente date. Comparativ cu sfârșitul lunii ianuarie, numărul beneficiarilor a crescut cu peste 22.000 de persoane, ceea ce înseamnă un avans de 0,5%. Cele mai multe persoane din Ucraina sunt găzduite de câteva state membre.

Germania se află pe primul loc, cu peste 1,26 milioane de beneficiari, reprezentând aproape 29% din totalul din UE. Este urmată de Polonia, cu aproximativ 966.000 de persoane (22%), și de Cehia, care găzduiește aproape 400.000 de refugiați (9%). În majoritatea statelor membre, numărul persoanelor aflate sub protecție temporară a crescut. În România au fost înregistrați 205.730 de cetățeni ucraineni cu protecție temporară.

© Eurostat

Numărul beneficiarilor a scăzut ușor în Estonia, Franța și Luxemburg, însă aceste variații sunt reduse. Datele arată că, la aproape patru ani de la începutul războiului, presiunea asupra statelor europene rămâne ridicată, iar sprijinul pentru refugiații ucraineni continuă să fie o prioritate la nivelul Uniunii Europene.

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Franța: Putin „își pierde calul troian din UE" odată cu înfrângerea lui Viktor Orbán
Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, despre viitorul CFM: Coeziunea și agricultura trebuie să aibă finanțări separate. Ce urmează după votul din Comisia pentru Bugete
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

