Eurostat: Peste jumătate dintre români nu își permit o vacanță de o săptămână pe an

Președinta aleasă a Comisiei Europene Ursula von der Leyen și premierul maghiar Viktor Orban au avut joi prima lor întrevedere, la Budapesta, viitoarea șefă a executivului european punctând necesitatea respectării statului de drept, în timp ce liderul ungar s-a declarat încântat că von der Leyen ”înțelege” cum funcționează Europa Centrală, acesta numărându-se printre liderii care au blocat obținerea conducerii Comisiei Europene de către candidatul inițial al PPE, Manfred Weber, și inamicul politic al lui Orban, social-democratul Frans Timmermans.

Recunoscut pentru conflictul politic interminabil pe care l-a purtat cu instituțiile UE, îndeosebi Comisia Juncker și Parlamentul European, și cu propria familie politică – PPE -, Viktor Orban a estimat joi că viitoarea preşedintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi mai înţelegătoare faţă de poziţia Budapestei împotriva migraţiei şi în general faţă de abordările diferite ale statelor central-europene faţă de cele vest-europene în anumite chestiuni, inclusiv problema statului de drept.

Viktor Orban, euforic după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: ”Înțelege ce se întâmplă în Europa Centrală”

Potrivit Politico Europe, Orban a vorbit euforic cu presa maghiară după întâlnirea cu Ursula von der Leyen, pe care a susținut-o în obținerea funcției de președintă a Comisiei Europene în detrimentul lui Manfred Weber și a lui Frans Timmermans, pe acesta din urmă considerându-l a fi ”candidatul lui George Soros”.

”Cu mintea și ochiul unui maghiar care se uită la o doamnă germancă, pot să spun maghiarilor că o doamnă serioasă a devenit președinte al Comisiei Europene”, a spus Orban, cel care nu în puține rânduri a afirmat cu bucurie că zilele actualei Comisii Europene sunt numărate.

A fost o decizie bună să ”lăsăm la o parte gherilele ideologice” şi să votăm pentru lideri care au un ”instinct pragmatic al vieţii”, a declarat Viktor Orban la postul public de ştiri M1 după o întrevedere avută la Bruxelles cu Ursula von der Leyen.

El a adăugat faptul că von der Leyen ”înțelege ce se întâmplă în Europa Centrală, înțelege ce spunem și înțelege ce este important pentru maghiari”.

Ursula von der Leyen către Viktor Orban: ”Statul de drept este crucial și se aplică tuturor”

Pe de altă parte, Ursula von der Leyen a scris pe contul său de Twitter că a avut ”discuții bune cu prim-ministrul Orban despre principiile mele politice”.

Good talk with PM #Orban about my political guidelines. Agreed on need for fresh start & pragmatic solutions on #migration. Also discussed🇪🇺competitiveness + need to bring EU institutions closer to member states. #ruleoflaw is crucial, applies to all. Strong #defenseunion needed.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2019