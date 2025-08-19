Connect with us

Eurostat: Ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic al UE depășește media globală

Published

29 seconds ago

on

© European Union, 2021/ Source: EC - Audiovisual Service

Energia din surse regenerabile a reprezentat în 2022 aproximativ 18,9% din producția totală de energie a Uniunii Europene, peste media globală de 13,9% înregistrată în 2021, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

Datele mai arată că dintre cele 14 țări non-UE care au fost responsabile pentru cel puțin 1% din producția mondială de energie, doar Brazilia (46,1%) este țara unde regenerabilele au o pondere mai mare de un sfert din producția totală de energie. La polul opus al clasamentului, regenerabile au fost responsabile pentru mai puțin de 0,1% din producția totală de energie a Arabiei Saudite.

În anul 2022, producția de energie primară a UE s-a situat la 24 miliarde Gigajoules (GJ), adică 3,8% din producția totală de energie primară a lumii, care a fost în acel an de 627 miliarde GJ. China a fost cel mai mare producător mondial de energie primară în 2022, cu o pondere de 20,4% din total. SUA au fost cealaltă țară care a fost responsabilă pentru mai mult de o zecime (15,5%) din producția mondială de energie primară. După SUA s-a situat Rusia, care a fost responsabilă pentru 9,7% din producția mondială de energie primară, scrie Agerpres.

Între 2000 și 2022, ponderea UE în producția mondială de energie primară a scăzut cu un punct procentual. În aceeași perioadă, ponderea SUA a scăzut cu 2,6 puncte în timp ce ponderile Mexicului, Rusiei, Arabiei Saudite și Norvegiei au înregistrat scăderi mai mari decât declinul înregistrat de blocul comunitar.

În contrast, ponderea Chinei în producția mondială de energie primară a crescut rapid, cu 12,5 puncte. Indonezia, India și Brazilia au înregistrat și ele creșteri de cel puțin un punct procentual.

În 2022, UE a importat energie echivalentă cu 54 miliarde GJ, în timp ce exporturile sale s-au situat la 18 miliarde GJ. Aceste valori reprezintă 22,9%, respectiv 7,5% din comerțul mondial cu energie.

În rândul statelor membre, Germania, Țările de Jos, Italia, Franța, Spania, Belgia și Polonia se numără printre țările din lume responsabile pentru cel puțin 1% din importurile globale de energie. 

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

ENERGIE

România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde

Published

4 days ago

on

August 15, 2025

By

© European Union, 2023/Source: EC - Audiovisual Service

Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurențial pentru „sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” din Fondul pentru Modernizare.

„Mai multă energie verde pentru România! Am luat această decizie după ce am primit aproape 30 de solicitări de prelungire, datorate complexității documentației. Vrem mai multe proiecte, mai multe fonduri folosite și o concurență reală, în care cele mai bune proiecte câștigă. Încurajez operatorii economici din industria românească să aplice în număr cat mai mare pentru a crește competitivitatea”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Fondurile puse la dispoziție se ridică la 1 miliard de lei, bani care vor finanța:

  • noi capacități eoliene
  • noi capacități solare (sub și peste 5 MW)
  • noi capacități hidro

Cei care pot aplica sunt următorii: microîntreprinderi, IMM-uri și regiile autonome.

„România are un potențial uriaș în energie curată: în primul apel au fost depuse 329 de proiecte, însumând o capacitate instalată de 537,5 MW. Investim astăzi pentru energia curată de mâine”, a conchis Bogdan Ivan.

ENERGIE

Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR

Published

6 days ago

on

August 13, 2025

By

© Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri un record pentru sectorul energiei verzi: în doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență, România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale.

„România – record în energia verde! În doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD) am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale”, a scris ministrul, pe Facebook.

Citiți și: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei

Potrivit ministrului Energiei, 1.488 MW provin din 26 de proiecte solare și 1.263 MW din 23 de proiecte eoliene, cu prețuri medii câștigătoare de 40,35 euro/MWh pentru energia solară și 73,89 euro/MWh pentru cea eoliană.

De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că depășirea obiectivului din PNRR demonstrează că România este un centru de dezvoltare a energiei curate, care atrage investiții transparente, bazate pe concurență reală. 

„Prin mecanismul CfD, oferim stabilitate investitorilor și accelerăm tranziția energetică. Capacitățile de producție în energie curată întăresc independența energetică a României și aduc viitorul verde mai aproape”, a conchis Ivan. 

ENERGIE

PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente

Published

2 weeks ago

on

August 6, 2025

By

© PPC

PPC Energie lansează PPC Ore Smart prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată. Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

Oferta asigură un preț al energiei active de 0,313 lei/kWh, cu 59% mai mic față de prețul standard din celelalte intervale orare, valabil în perioada martie-octombrie, zilnic, pentru consumul de energie electrică din intervalul orar 11:00 – 14:59. De exemplu, pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse, pentru acest interval (martie-octombrie, între orele 11:00-14:59), este de 0,89 lei/kWh.

ENERGIE30 seconds ago

Eurostat: Ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic al UE depășește media globală
REPUBLICA MOLDOVA2 minutes ago

Maia Sandu salută „efortul monumental depus de președintele SUA și liderii europeni” pentru a pune capăt „vărsării de sânge” în Ucraina: „O pace durabilă depinde de garanții solide de securitate”
ROMÂNIA43 minutes ago

Înscrierile la cursurile gratuite „Start-up Nation” se închid pe 25 august; aproape 16.500 de locuri disponibile pentru tinerii antreprenori
INTERNAȚIONAL53 minutes ago

Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie
INTERNAȚIONAL1 hour ago

Emmanuel Macron consideră că întâlnirea Zelenski-Putin ar trebui să aibă loc în Elveția, evocând neutralitatea țării
INTERNAȚIONAL1 hour ago

Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal
INTERNAȚIONAL2 hours ago

”Moscova continuă să facă exact opusul păcii: mai multe atacuri și distrugeri”, transmite Andrii Sybiha
SUA2 hours ago

Tarifele vamale impuse de Trump mențin ratingul „AA plus” al SUA, în ciuda deficitului crescut și a majorării cheltuielilor publice, confirmă S&P Global
ROMÂNIA2 hours ago

Ilie Bolojan a discutat cu Procurorul General al României despre reforma pensiilor din magistratură, inclusă în al doilea pachet de măsuri guvernamentale
ROMÂNIA2 hours ago

Ministrul Energiei combate dezinformarea despre golirea controlată a lacului Vidraru: Se execută lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani

ROMÂNIA20 hours ago

PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
ROMÂNIA6 days ago

Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
ROMÂNIA6 days ago

Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
ROMÂNIA7 days ago

Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
ROMÂNIA3 weeks ago

Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
ROMÂNIA3 weeks ago

Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE4 weeks ago

Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
INTERNAȚIONAL1 month ago

Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
MAREA BRITANIE1 month ago

Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict

