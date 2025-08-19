Eurostat: Ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic al UE depășește media globală

Energia din surse regenerabile a reprezentat în 2022 aproximativ 18,9% din producția totală de energie a Uniunii Europene, peste media globală de 13,9% înregistrată în 2021, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

Datele mai arată că dintre cele 14 țări non-UE care au fost responsabile pentru cel puțin 1% din producția mondială de energie, doar Brazilia (46,1%) este țara unde regenerabilele au o pondere mai mare de un sfert din producția totală de energie. La polul opus al clasamentului, regenerabile au fost responsabile pentru mai puțin de 0,1% din producția totală de energie a Arabiei Saudite.

În anul 2022, producția de energie primară a UE s-a situat la 24 miliarde Gigajoules (GJ), adică 3,8% din producția totală de energie primară a lumii, care a fost în acel an de 627 miliarde GJ. China a fost cel mai mare producător mondial de energie primară în 2022, cu o pondere de 20,4% din total. SUA au fost cealaltă țară care a fost responsabilă pentru mai mult de o zecime (15,5%) din producția mondială de energie primară. După SUA s-a situat Rusia, care a fost responsabilă pentru 9,7% din producția mondială de energie primară, scrie Agerpres.

Între 2000 și 2022, ponderea UE în producția mondială de energie primară a scăzut cu un punct procentual. În aceeași perioadă, ponderea SUA a scăzut cu 2,6 puncte în timp ce ponderile Mexicului, Rusiei, Arabiei Saudite și Norvegiei au înregistrat scăderi mai mari decât declinul înregistrat de blocul comunitar.

În contrast, ponderea Chinei în producția mondială de energie primară a crescut rapid, cu 12,5 puncte. Indonezia, India și Brazilia au înregistrat și ele creșteri de cel puțin un punct procentual.

În 2022, UE a importat energie echivalentă cu 54 miliarde GJ, în timp ce exporturile sale s-au situat la 18 miliarde GJ. Aceste valori reprezintă 22,9%, respectiv 7,5% din comerțul mondial cu energie.

În rândul statelor membre, Germania, Țările de Jos, Italia, Franța, Spania, Belgia și Polonia se numără printre țările din lume responsabile pentru cel puțin 1% din importurile globale de energie.