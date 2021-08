Eurostat: Producția industrială a scăzut atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în luna iunie. România, printre țările care au înregistrat o creștere modestă

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis joi, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, un mesaj în care declară că admiră rezistența tinerilor în contextul pandemic actual.

„De Ziua Internațională a Tineretului, să nu uităm cum a fost afectată generația tânără de criza COVID-19. Vă admir rezistența în aceste vremuri dificile”, a scris Michel pe contul său de Twitter.

On International #YouthDay, let’s not forget how the young generation has been impacted by the #COVID19 crisis. I admire your resilience throughout these challenging times. pic.twitter.com/PEQMSEuFfL

— Charles Michel (@eucopresident) August 12, 2021