Eurostat: România a avut, în 2018, cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană

Președintele francez Emmanuel Macron va organiza marți o video-conferință cu alți lideri din UE și cu președintele Consiliului European Charles Michel, pentru a coordona un răspuns comun la epidemia de coronavirus care afectează Europa, în special Italia, Franța și Germania, statele membre cu cel mai ridicat număr de infectări și decese, a declarat pentru Reuters un oficial de la Palatul Élysée.

Macron a ținut legătura Charles Michel pentru a stabili niște măsuri comune, a adăugat oficialul citat.

Informația a fost confirmată de șeful Consiliului European, care a declarat într-un mesajul pe Twitter că, în urma consultărilor cu fiecare lider în parte, va ține o videoconferință comună pentru coordonarea eforturilor de combatere a coronavirusului la nivel european.

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts.

We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.

— Charles Michel (@eucopresident) March 9, 2020