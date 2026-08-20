Eurostat: România a înregistrat cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE în luna iunie

România a înregistrat, în iunie, cea mai mare creștere a producției în construcții din Uniunea Europeană, de 4,9% față de luna mai, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. La nivelul UE, producția în construcții a scăzut cu 1%, în timp ce în zona euro declinul a fost de 1,3%.

În mai 2026, producția în construcții crescuse ușor, cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în UE. Comparativ cu iunie 2025, producția în construcții a scăzut cu 0,7% în zona euro, în timp ce la nivelul UE a înregistrat o creștere de 0,2%, potrivit primelor estimări ale Eurostat.

Astfel, România a înregistrat cea mai mare creștere lunară a producției în construcții din UE, de 4,9%, fiind urmată de Suedia, cu 2%, și Țările de Jos, cu 1%. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Slovacia (-4,6%), Ungaria (-3,9%) și Franța (-2,9%).

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), volumul lucrărilor de construcții din România a crescut în iunie 2026 cu 20,1% față de luna mai, ca serie brută, și cu 4,9% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Comparativ cu iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 19,9% ca serie brută și cu 13,1% ca serie ajustată.

În ceea ce privește principalele sectoare ale construcțiilor, evoluția producției în iunie față de luna mai a fost următoarea:

În zona euro, în iunie 2026 comparativ cu mai 2026, producția în construcții:

a scăzut cu 0,9% în cazul construcțiilor de clădiri;

a scăzut cu 1,4% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;

a scăzut cu 1,8% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

a scăzut cu 0,7% în cazul construcțiilor de clădiri;

a scăzut cu 0,7% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;

a scăzut cu 1,7% în cazul activităților de construcții specializate.

În ceea ce privește evoluția anuală, cele mai mari creșteri ale producției în construcții au fost înregistrate în Slovenia (+22,9%), România (+18,4%) și Finlanda (+12,0%), în timp ce cele mai mari scăderi au fost consemnate în Spania (-8,5%), Ungaria (-5,0%) și Franța (-4,5%).

În funcție de principalele sectoare ale construcțiilor, producția a evoluat astfel în iunie 2026 față de iunie 2025:

În zona euro, în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025, producția în construcții:

a scăzut cu 6,5% în cazul construcțiilor de clădiri;

a crescut cu 0,3% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;

a crescut cu 0,2% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții: