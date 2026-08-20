Eurostat: România a înregistrat cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE în luna iunie

ROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2014

România a înregistrat, în iunie, cea mai mare creștere a producției în construcții din Uniunea Europeană, de 4,9% față de luna mai, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. La nivelul UE, producția în construcții a scăzut cu 1%, în timp ce în zona euro declinul a fost de 1,3%.

În mai 2026, producția în construcții crescuse ușor, cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în UE. Comparativ cu iunie 2025, producția în construcții a scăzut cu 0,7% în zona euro, în timp ce la nivelul UE a înregistrat o creștere de 0,2%, potrivit primelor estimări ale Eurostat.

Astfel, România a înregistrat cea mai mare creștere lunară a producției în construcții din UE, de 4,9%, fiind urmată de Suedia, cu 2%, și Țările de Jos, cu 1%. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Slovacia (-4,6%), Ungaria (-3,9%) și Franța (-2,9%).

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), volumul lucrărilor de construcții din România a crescut în iunie 2026 cu 20,1% față de luna mai, ca serie brută, și cu 4,9% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Comparativ cu iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 19,9% ca serie brută și cu 13,1% ca serie ajustată.

În ceea ce privește principalele sectoare ale construcțiilor, evoluția producției în iunie față de luna mai a fost următoarea:

În zona euro, în iunie 2026 comparativ cu mai 2026, producția în construcții:

  • a scăzut cu 0,9% în cazul construcțiilor de clădiri;
  • a scăzut cu 1,4% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a scăzut cu 1,8% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

  • a scăzut cu 0,7% în cazul construcțiilor de clădiri;
  • a scăzut cu 0,7% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a scăzut cu 1,7% în cazul activităților de construcții specializate.

În ceea ce privește evoluția anuală, cele mai mari creșteri ale producției în construcții au fost înregistrate în Slovenia (+22,9%), România (+18,4%) și Finlanda (+12,0%), în timp ce cele mai mari scăderi au fost consemnate în Spania (-8,5%), Ungaria (-5,0%) și Franța (-4,5%).

În funcție de principalele sectoare ale construcțiilor, producția a evoluat astfel în iunie 2026 față de iunie 2025:

În zona euro, în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025, producția în construcții:

  • a scăzut cu 6,5% în cazul construcțiilor de clădiri;
  • a crescut cu 0,3% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a crescut cu 0,2% în cazul activităților de construcții specializate.

În UE, producția în construcții:

  • a scăzut cu 4,9% în cazul construcțiilor de clădiri;
  • a crescut cu 1,4% în cazul lucrărilor de inginerie civilă;
  • a crescut cu 0,5% în cazul activităților de construcții specializate.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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