Eurostat: România a înregistrat, în a doua jumătate a anului 2025, cea mai mare creștere din UE a prețurilor la energia electrică pentru consumatorii non-casnici

În a doua jumătate a anului 2025, prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a fost de 18,37 euro pentru 100 de kilowați-oră (kWh), în scădere față de 19,03 euro înregistrat în prima jumătate a anului 2025 (-3,5%), arată datele publicate vineri de Eurostat. Datele vizează consumatorii non-casnici cu un consum anual cuprins între 500 și 2.000 MWh.

La nivelul UE, prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici se află pe o tendință moderată de scădere încă din prima jumătate a anului 2023, când prețul mediu era de 21,51 euro pentru 100 kWh. În a doua jumătate a anului 2023, prețurile au scăzut la 20,03 euro pentru 100 kWh, apoi au continuat să scadă până la 18,85 euro în prima jumătate a anului 2024, înainte de a crește ușor la 19,41 euro în a doua jumătate a anului 2024 și de a reveni la 19,03 euro în prima jumătate a anului 2025.

Cele mai ridicate prețuri la energia electrică în a doua jumătate a anului 2025 au fost înregistrate în Irlanda (25,52 euro pentru 100 kWh), Cipru (24,29 euro) și Germania (22,64 euro). La polul opus, cele mai scăzute prețuri au fost consemnate în Finlanda (7,48 euro) și Suedia (9,70 euro).

Prețurile au scăzut în 18 state membre ale UE

În a doua jumătate a anului 2025, 18 state membre ale Uniunii Europene au înregistrat scăderi ale prețurilor la energia electrică față de aceeași perioadă a anului 2024, ceea ce indică o tendință generală de diminuare a tarifelor. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Slovenia (-16,6%), Luxemburg (-15,8%) și Franța (-14,1%).

Pe de altă parte, creșteri ale prețurilor au fost înregistrate în 5 state membre ale UE: România (+15,4%), Suedia (+9,4%), Bulgaria (+6,8%), Belgia (+2,8%) și Slovacia (+1,4%).

În alte 4 state membre, prețurile au rămas relativ stabile, variațiile fiind cuprinse între +0,4% în Malta și -1,0% în Austria.