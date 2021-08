Eurostat: România are cele mai mici prețuri la pâine și cereale din UE. La polul opus se află Danemarca

România avea anul trecut cele mai mici prețuri la pâine și cereală din Uniunea Europeană, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

Cel mai ridicat preț al pâinii și al cerealelor s-a înregistrat în Danemarca, cu o valoare de 53% peste cea europeană, urmată de Austria (35% peste media UE), Luxemburg, Finlanda și Suedia (toate cu 27% peste nivelul UE). La polul opus, cel mai scăzut preț al pâinii și cerealelor a fost observat în România, cu 44% sub nivelul din UE, urmată de Bulgaria, cu 33% sub nivelul din UE, şi Polonia, cu 30% sub nivelul din UE.