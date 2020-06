Eurostat: România are cheltuieli mai mari cu serviciile culturale decât Germania sau Italia

Comitetul European al Regiunilor a lansat grupul de lucru ”Green Deal Going Local”, implicând direct 13 aleși locali și regionali în implementarea noului Acord ecologic european

România se situează exact la nivelul mediei din UE, ponderea cheltuielilor pentru servicii culturale în cheltuielile guvernamentale fiind de 1% în anul 2018. La egalitate cu România sunt Belgia, Olanda şi Suedia. Sub România se situează ţări precum Germania, Finlanda şi Irlanda, unde ponderea cheltuielilor pentru servicii culturale în cheltuielile guvernamentale este mai mică de 1%.

În 2018, 1,0% din cheltuielile administrațiilor publice pe teritoriul Uniunii Europene (UE) au fost alocate serviciilor culturale (inclusiv serviciilor de difuzare și publicare). Această cotă a rămas relativ stabilă în timp, reprezentând 1,0% din cheltuielile administrațiilor publice în fiecare an, din 2013 până în 2018, potrivit datelor publicate marţi de Eurostat.

