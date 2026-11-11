Eurostat: România, cea mai mare scădere a raportului preț-venit la locuințe în 2015–2025, dar lider în UE la creșterea chiriilor și supraaglomerare în rândul tinerilor

* Material realizat de Daria Andrei, stagiară caleaeuropeană.ro

România a consemnat cea mai mare scădere din Uniunea Europeană a raportului dintre prețul locuințelor și veniturile populației în perioada 2015–2025, înregistrand un declin de 42,8%, conform datelor publicate de Eurostat. Această evoluție plasează țara la polul opus față de tendința generală de la nivelul UE, unde raportul preț-venit a crescut cu 6,8% pe parcursul deceniului.

În 17 state membre, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât venitul disponibil brut pe cap de locuitor, cele mai mari creșteri fiind consemnate în Portugalia (+60,8%), Olanda (+34,3%), Ungaria (+26,5%), Cehia (+25,8%) și Spania (+24,5%). În schimb, România (-42,8%) conduce grupul celor 10 țări în care raportul a scăzut, fiind urmată de Finlanda (-25,2%) și Bulgaria (-16,2%). Potrivit precizărilor metodologice ale Biroului European de Statistică, acest indicator compară dinamica prețurilor imobiliare cu evoluția veniturilor în timp și nu clasifică statele membre după nivelul absolut de cost al locuințelor în raport cu veniturile.

În ceea ce privește piața chiriilor, România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din întreaga Uniune Europeană în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu media anuală din 2025, cu un avans de 41,2%. La nivelul tuturor statelor membre, chiriile au crescut comparativ cu media din 2025, România fiind urmată de Croația (+22,1%) și Slovenia (+10,2%), în timp ce cele mai scăzute majorări au fost consemnate în Estonia (+0,1%), Finlanda (+0,1%) și Luxemburg (+1,2%).

În același interval, la nivel general în UE, prețurile locuințelor au crescut cu 4,7%, iar chiriile cu 3,0% față de trimestrul al doilea din 2025, prețurile locuințelor crescând mai rapid decât chiriile în 18 state membre, cele mai mari creșteri de prețuri fiind înregistrate în Bulgaria (+14,3%), Portugalia (+14,2%) și Lituania (+12,8%), în timp ce scăderi s-au înregistrat în Finlanda (-1,5%) și Franța (-1,4%).

Dinamica pieței imobiliare din România este însoțită de indicatori ridicați în ceea ce privește condițiile de locuit ale populației, țara înregistrând cea mai mare rată de supraaglomerare a locuințelor în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană, de 60,4% în anul 2025. Valoarea consemnată în România este mai mult decât dublă față de media UE de 26,9% și se situează înaintea celor din Letonia (54,9%) și Bulgaria (52,8%), în timp ce cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Cipru (3,5%), Irlanda (7,4%) și Malta (7,7%).

Totodată, România se numără printre cele trei state membre UE unde diferența dintre rata de supraaglomerare a tinerilor (60,4%) și cea a populației generale (40,4%) este de cel puțin 20 de puncte procentuale, alături de Bulgaria (52,8% față de 32,5%) și Grecia (48,4% față de 28,3%).

Acești indicatori se bazează pe definiția Eurostat, care încadrează o persoană în categoria gospodăriilor supraaglomerate atunci când spațiul locativ nu asigură un număr minim de camere raportat la numărul și structura membrilor gospodăriei.

Pentru abordarea presiunilor de pe piața imobiliară și a problemelor legate de accesibilitatea locuințelor la nivel european, Comisia Europeană a propus în septembrie Actul privind locuințele la prețuri accesibile (Affordable Housing Act). Propunerea legislativă vizează crearea unui cadru european comun pentru identificarea zonelor afectate de presiuni pe piața imobiliară și oferirea de certitudine juridică autorităților naționale și locale care adoptă măsuri vizând închirierile pe termen scurt sau locuințele neocupate pe termen lung, fiind însoțită de o recomandare privind accelerarea proceselor de autorizare și extinderea ofertei de locuințe.

Indicatorii și datele statistice prezentate de Eurostat se bazează pe seturile de date oficiale publicate de biroul de statistică al Uniunii Europene. Evaluarea raportului preț-venit derivă din venitul disponibil brut pe locuitor, alături de varianta standardizată raportată la media pe termen lung din anul 2000 utilizată în Tabloul de bord al Procedurii privind Dezechilibrele Macroeconomice (MIP), indicator care la nivel european s-a situat la +0,03% peste media pe termen lung în 2025, după vârfurile din 2007 (+7,9%) și 2022 (+7,4%). Informațiile de pe piața imobiliară sunt completate de indicii trimestriali ai prețurilor locuințelor și ai chiriilor (seturile de date prc_hpi_q, prc_hicp_minr, prc_hpi_a și prc_hicp_ainr), precum și de datele privind condițiile de viață și rata de supraaglomerare.