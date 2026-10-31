Eurostat: România, cea mai mare scumpire a electricității pentru populație în UE și cele mai ridicate prețuri raportate la puterea de cumpărare, în prima jumătate a lui 2026

România a înregistrat în primul semestru din 2026 cea mai mare creștere anuală a prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană, de 51,6%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Totodată, România ocupă primul loc în UE în privința prețurilor electricității exprimate în standardul puterii de cumpărare (PPS).

În termeni nominali, prețul mediu al electricității pentru consumatorii casnici din România a fost de 0,2836 euro/kWh, cu taxele incluse, foarte apropiat de media europeană de 0,2832 euro/kWh. După ajustarea pentru diferențele dintre nivelurile generale ale prețurilor, România a înregistrat însă cea mai ridicată valoare din UE, de 46,9 PPS pentru 100 kWh.

PPS este o unitate monetară artificială care elimină diferențele dintre nivelurile generale ale prețurilor din țări, permițând compararea puterii de cumpărare. Valorile astfel calculate nu reprezintă sume facturate în euro, ci arată cât de scumpă este electricitatea în raport cu prețurile bunurilor și serviciilor din fiecare țară.

După România, cele mai ridicate prețuri exprimate în PPS au fost înregistrate în Polonia, cu 41,1 PPS pentru 100 kWh, și Cehia, cu 34,3 PPS. Cele mai mici valori au fost observate în Malta, de 13,8 PPS, Ungaria, de 14,7 PPS, și Luxemburg, de 15,5 PPS.

Comparația cu primul semestru din 2025, realizată în monedele naționale, arată că scumpirea de 51,6% din România a depășit-o considerabil pe cea din Irlanda, de 19,8%, și din Finlanda, de 18,4%.

La polul opus, cele mai ample reduceri au fost consemnate în Danemarca, unde prețurile electricității pentru populație au scăzut cu 31,7%, și în Luxemburg, cu 24,1%.

Clasamentul prețurilor nominale, exprimate în euro, plasează Irlanda pe primul loc, cu 0,39 euro/kWh, urmată de Germania și Belgia, ambele cu 0,36 euro/kWh.

Cele mai mici prețuri nominale au fost înregistrate în Ungaria, de 0,11 euro/kWh, precum și în Malta și Bulgaria, de câte 0,13 euro/kWh. În total, șase state membre au raportat prețuri de peste 0,30 euro/kWh, iar cinci au avut valori sub 0,20 euro/kWh.

La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al electricității pentru consumatorii casnici a scăzut cu 2,2% față de semestrul al doilea din 2025, ajungând la aproximativ 0,28 euro/kWh, de la 0,29 euro/kWh. Nivelul rămâne însă mult peste cel anterior crizei energetice din 2022.

Ponderea taxelor și a altor contribuții în factura finală s-a redus ușor, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în primul semestru din 2026, o scădere de 0,5 puncte procentuale.

Datele privind prețurile se referă la consumatorii casnici cu un consum anual între 2.500 și 5.000 kWh și includ taxele și TVA.