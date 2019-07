Eurostat: România, cel mai mare deficit guvernamental raportat la PIB, dar printre cele mai mici niveluri ale datoriei publice din UE în primele trei luni ale anului

Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri despre comentariile rasiste ale președintelui american Donald Trump făcute la adresa a patru membre democrate din Congres că ,,subminează puterea Americii” și că este ,,solidară” cu femeile, relatează BBC.

,,Mă distanțez de acest lucru în mod ferm și sunt solidară cu femeile care au fost atacate”, a declarat cancelarul german la o conferință de presă din Berlin. Angela Merkel a adăugat: ,,Aceste declarații ale președintelui Trump denotă sentimente care sunt total în contradicție cu impresiile mele (despre SUA) în care cred cu tărie și care subminează puterea Americii”.

Într-o serie de Tweeturi postate în weekend, Trump le-a transmis celor patru femei de culoare că ar trebui ,,să se întoarcă” în ,,locurile infestate de crimă” de unde vin, deși trei dintre cele patru s-au născut în America și a patra este cetățean naturalizat, relatează Digi24.

„Ce interesant este să vezi congresmene democrate ‘progresiste’ (…), care provin din ţări ale căror guverne sunt o catastrofă completă şi totală, cele mai rele, corupte şi inepte din întreaga lume[…], adresându-se perfid poporului Statelor Unite, cea mai puternică şi mai măreaţă naţiune de pe Pământ, pentru a-i spune cum să fie condus guvernul nostru”, a scris Donald Trump.

„De ce nu se întorc în aceste locuri – absolut ratate şi infestate de criminalitate – de unde vin pentru a le ajuta şi a le îndrepta”, a continuat Trump, fără a da nume. „Şi apoi să revină şi să ne arate cum se face”, adaugă președintele.

„Aceste locuri chiar au nevoie de ajutorul vostru, trebuie să mergeţi repede. Sunt sigur că Nancy Pelosi va fi foarte mulţumită să vă găsească rapid nişte călătorii gratuite”, a mai scris şeful de la Casa Albă

Deși Donald Trump nu le-a numit, persoanele la care făcea referire sunt parlamentarele Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib și Ayanna Pressley, un grup de politiciene progresiste din Partidul Democrat care își spun ,,Echipa”.

Trump a refuzat să-și ceară scuze pentru comentarii și continuă să insiste că tweet-urile nu sunt rasiste. Președintele american a scris pe Twitter că nu ,,am niciun os rasist în corpul meu”.

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019