Eurostat: România, în topul țărilor europene la numărul de firme noi deschise
România se numără printre țările din Uniunea Europeană unde s-au înregistrat cele mai multe firme noi în trimestrul al doilea din 2025. Potrivit datelor Eurostat, numărul înființărilor de întreprinderi a crescut cu 19% față de primul trimestru al anului, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în topul creștilor, după Țările de Jos (+57,7%) și Spania (+27,6%).
La polul opus, scăderi important au fost înregistrare în Danemarca (-18,2%), Cipru (-8,4%) și Germania (-6,2%).
La nivelul Uniunii Europene, numărul firmelor nou-înregistrare a crescut cu 4,6% în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primele trei luni ale anului. Este un nivel mai ridicat decât oricare înregistrate între începutul lui 2018 și toamna lui 2024, ceea ce arată un trend pozitiv pentru mediul de afaceri.
Totuși, în același timp, și falimentele au crescut. Numărul declarațiilor de insolvență a urcat cu 1,7% față de trimestrul anterior, atingând cel mai înalt nivel din ultimii șapte ani.
Statisticile trimestriale despre firmele nou-înființate și despre falimente oferă o imagine mult mai rapidă și detaliată asupra economiei decât datele anuale. Ele ajută guvernele și instituțiile europene să înțeleagă mai bine cum reacționează mediul de afaceri la schimbări mahore, cum au fost pandemia de COVID-19 sau efectele războiului din Ucraina.
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii
Aproape 19% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Procentul este semnificativ mai mare decât media statelor membre OCDE, care se situează la 12,5%.
Aceste concluzii apar și în cea mai recentă ediție a Cărții Albe 2025 prezentată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), care subliniază că lipsa integrării acestor tineri pe piața muncii reprezintă nu doar o problemă socială, ci și o oportunitate ratată pentru economia României, mai ales în contextul deficitului de forță de muncă.
Astfel, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) propune o serie de măsuri concrete care ar putea valorifica acest potențial:
- Modernizarea legislației muncii pentru a reflecta realitățile economice actuale — inclusiv contracte flexibile, cum ar fi contractele la cerere, cu zero ore, telemunca, cu fracțiune de normă și pe durată determinată.
- Elaborarea de programe specifice pentru sprijinirea persoanelor provenite din familii care beneficiază de asistență socială — ajutându-le să intre pe piața muncii prin formare profesională și servicii de sprijin personalizate.
- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, recalificării și perfecționării profesionale, cu accent pe competențele digitale și competențele soft, precum gândirea analitică, adaptabilitatea și leadershipul — în conformitate cu prioritățile Forumului Economic Mondial.
- Construirea de parteneriate strategice între sectorul public, organizațiile private și universități pentru a dezvolta programe de formare și stagii de practică aliniate la nevoile pieței — inclusiv stagii obligatorii în sectoare cheie.
- Alinierea formării profesionale la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii, integrând competențele digitale în programele școlare și universitare.
Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România
Președintele Nicușor Dan a reafirmat seriozitatea României față de investitorii străini și piețele financiare în contextul menținerii ratingului suveran al țării la nivelul „BBB minus” după evaluarea făcută de agenția financiară Fitch.
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Ministrul Energiei încurajează mediul de afaceri să investească în tehnologii verzi, prin Fondul pentru Modernizare, pentru a contribui activ la securitatea energetică a României
Ministerul Energiei anunță prelungirea cu 30 de zile, până la 21 septembrie 2025, ora 17:00, a termenului-limită pentru depunerea proiectelor în cadrul celui de-al doilea apel concurențial pentru „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, aferent Fondului pentru Modernizare – Program-cheie nr. 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.
„Investim astăzi pentru energia curată de mâine! Prin această extindere, oferim investitorilor timp suplimentar pentru a depune proiecte mature, care vor contribui direct la independența energetică a României. Prin acest program, sprijinim mediul de afaceri să investească în tehnologii verzi, să-și reducă facturile la energie și să contribuie activ la securitatea energetică a țării. Vrem mai multe proiecte, mai multe investiții și o concurență reală, în care cele mai bune proiecte câștigă. Încurajăm operatorii economici din industria românească să aplice, pentru a crește competitivitatea”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Investițiile în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum vor contribui la accelerarea tranziției energetice în România și sprijină dezvoltarea de noi capacități de producție din surse eoliene, solare și hidro, cu scopul de a crește producția de energie verde destinată consumului propriu.
Valoarea totală a finanțării disponibile depășește 310 milioane de euro, distribuită astfel:
- Energie eoliană: 16.700.000 euro;
- Energie solară (≤ 5 MW): 151.347.445,75 euro;
- Energie solară (> 5 MW): 117.650.646,94 euro;
- Energie hidro: 25.000.000 euro.
Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:
- Energie eoliană: 700.000 euro/MW;
- Energie solară ≤ 5 MW: 450.000 euro/MW;
- Energie solară > 5 MW: 360.000 euro/MW;
- Energie hidro: 1.805.000 euro/MW.
Ministerul Energiei invită să aplice pentru finanțare operatorii economici – de la microîntreprinderi și IMM-uri, până la întreprinderi mari, inclusiv cele nou-înființate – precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate în România. Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite și să activeze în domenii eligibile, respectând excluderile sectoriale prevăzute.
Finanțarea poate acoperi costuri pentru amenajarea terenului, utilități, construcții și instalații, montaj echipamente, achiziția de active corporale și necorporale, precum și organizarea șantierului.
Condițiile de desfășurare a apelului și toate documentele aferente acestuia rămân neschimbate și pot fi accesate pe site-ul Ministerului Energiei, AICI.
