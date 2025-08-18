Eurostat: România, în topul țărilor europene la numărul de firme noi deschise 

România se numără printre țările din Uniunea Europeană unde s-au înregistrat cele mai multe firme noi în trimestrul al doilea din 2025. Potrivit datelor Eurostat, numărul înființărilor de întreprinderi a crescut cu 19% față de primul trimestru al anului, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în topul creștilor, după Țările de Jos (+57,7%) și Spania (+27,6%).

La polul opus, scăderi important au fost înregistrare în Danemarca (-18,2%), Cipru (-8,4%) și Germania (-6,2%).

La nivelul Uniunii Europene, numărul firmelor nou-înregistrare a crescut cu 4,6% în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primele trei luni ale anului. Este un nivel mai ridicat decât oricare înregistrate între începutul lui 2018 și toamna lui 2024, ceea ce arată un trend pozitiv pentru mediul de afaceri.

Totuși, în același timp, și falimentele au crescut. Numărul declarațiilor de insolvență a urcat cu 1,7% față de trimestrul anterior, atingând cel mai înalt nivel din ultimii șapte ani.

Statisticile trimestriale despre firmele nou-înființate și despre falimente oferă o imagine mult mai rapidă și detaliată asupra economiei decât datele anuale. Ele ajută guvernele și instituțiile europene să înțeleagă mai bine cum reacționează mediul de afaceri la schimbări mahore, cum au fost pandemia de COVID-19 sau efectele războiului din Ucraina.