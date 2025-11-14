ROMÂNIA
Eurostat: România, între cele patru țări UE care au înregistrat un declin economic în trimestrul trei. Economia țării s-a contractat cu 0,2%
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro și de 0,2% în UE), iar România, Lituania, Finlanda și Irlanda sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit Agerpres.
În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Suedia (1,1%), Cipru (0,9%) și Polonia (0,8%), singurele scăderi fiind în România și Lituania (minus 0,2%), Finlanda și Irlanda (minus 0,1%).
Comparativ cu trimestrul trei din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% în zona euro și cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 1,5% în zona euro și de 1,6% în UE, în trimestrul doi din 2025.
În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Irlanda (12,3%), Polonia (3,7%) și Cipru (3,6%), singurul declin fiind în Finlanda (minus 0,9%).
De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajați a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,2% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul doi din 2025, numărul de angajați a crescut cu 0,1% în ambele zone.
Comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul de angajați a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,6% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro și de 0,4% în UE, în trimestrul doi din 2025.
Conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), în România, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 față de T1.
Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6%, pe seria brută, și de 1,4% pe seria ajustată sezonier.
În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.
JAPONIA
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO
Consilierul prezidențial Marius Lazurca și ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, au avut joi o întrevedere la Palatul Cotroceni privind noi proiecte bilaterale în cadrul parteneriatului strategic româno-nipon, precum și sprijinul Japoniei pentru aderarea României la OCDE.
Într-o postare pe contul său de X, Lazurca a precizat că a avut o “discuție substanțială” cu Takashi Katae.
“Principalul subiect al discuției a fost relația bilaterală excelentă dintre România și Japonia, confirmată de un parteneriat strategic dinamic. România și Japonia sunt hotărâte să continue dialogul politic, să consolideze cooperarea economică și să lanseze noi proiecte“, a transmis consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă.
I had a substantive discussion with the Ambassador of Japan, Takashi Katae, at the Cotroceni Palace. Our excellent bilateral relations 🇷🇴- 🇯🇵, confirmed by a vibrant Strategic Partnership, were the main topic. Romania and Japan are committed to advancing the political dialogue,… pic.twitter.com/h7VA5I1sW9
— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) November 13, 2025
“Am convenit amândoi că, în contextul internațional complicat actual, state cu viziuni similare, precum ale noastre, ar trebui să consolideze și mai mult cooperarea bilaterală. Am mulțumit Japoniei pentru sprijinul continuu acordat obiectivului României de a deveni membru al OCDE și am reconfirmat angajamentul nostru de a contribui la aprofundarea parteneriatului UE-Japonia și a cooperării NATO-Japonia”, a mai adăugat Marius Lazurca.
REPUBLICA MOLDOVA
Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în R. Moldova: Pentru perioada următoare ne propunem mai multă dereglementare și mai multă inovare
Republica Moldova este deschisă pentru business și are trei priorități, și anume să adere la Uniunea Europeană, să dezvolte economia și să atragă investiții, să înțeleagă bine riscurile și să le gestioneze responsabil, a fost mesaj transmis de premierul moldovean Alexandru Munteanu, care a avut joi o întâlnire cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul CCIFER, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie), informează Agerpres.
Evenimentul a fost dedicat oportunităților de investiții în Republica Moldova și a reunit membri ai comunității de afaceri franco-române, reprezentanți ai companiilor membre CCIFER, ai Ambasadei Franței în România, ai Business France, precum și ai CCI France Moldavie și CCIFER.
Întâlnirea a avut loc cu prilejul vizitei pe care Alexandru Munteanu a efectuat-o în România, prima de când a preluat funcția de premier al Republicii Moldova.
Citiți și: Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Alexandru Munteanu: România, un reper pentru noi. Planul este să devenim un stat care contribuie la unitatea europeană, securitatea regionala și conectivitatea energetică
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
„Mai multă dereglementare și mai multă inovare – este ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă ca să stimulăm economia și să atragem antreprenori”, le-a transmis Munteanu acestora, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău.
Prim-ministrul moldovean a încurajat companiile române și franceze să participe la programul de inovare în domeniul energetic, precum și la inițiativele privind modernizarea capacităților de stocare a produselor petroliere și dezvoltarea pieței gazelor naturale liberalizate.
Guvernul Republicii Moldova mai arătă în comunicat că „au fost menționate condițiile favorabile de activitate în sectorul tehnologiilor informaționale, în cadrul Moldova IT Park”.
„Companiile pot deveni rezidenți virtuali ai parcului, statut ce oferă o serie de avantaje: impozit unic de 7%, regim de operare virtual, listă extinsă de activități IT eligibile, interacțiune simplificată cu autoritățile publice, precum și posibilități de a atrage specialiști străini pe perioadă îndelungată prin inițiativa <<IT Visa>>. În prezent, aici (n.r. Republica Molodva sunt înregistrate deja 49 de companii românești”, mai precizează sursa citată.
La întrevedere a fost discutat și potențialul de extindere a comerțului bilateral.
În anul 2024, România a fost pe locul 1 printre partenerii comerciali ai țării noastre, cu o pondere de peste 20% din comerțul total. În acest sens, proiectele actuale de dezvoltare a infrastructurii rutiere și facilitarea tranzitului la frontieră vor stimula schimburile comerciale.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România este una dintre cele mai reprezentative organizații de afaceri din România, cu o activitate de aproape 30 de ani și circa 600 de membri – companii cu capital francez, internațional și românesc, ONG-uri și universități.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru OCDE pentru integritate publică, anunță președintelui Senatului
Sub conducerea președintelui Senatului, Mircea Abrudean, delegația României a participat la reuniunea Grupului de lucru OCDE pentru integritate publică, unde a obținut o evaluare pozitivă pentru progresele înregistrate în consolidarea transparenței și a integrității procesului decizional.
Potrivit comunicatului oficial, rezultatele confirmă angajamentul României de a implementa reforme legislative și administrative menite să întărească responsabilitatea și încrederea publică în instituțiile statului.
În cadrul intervențiilor susținute, delegația României a prezentat reformele legislative implementate pentru transparentizarea procesului decizional, inclusiv obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și Parlament cu terții interesați în Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI).
De asemenea, au fost evidențiate progresele recente în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în instituțiile și autoritățile publice.
„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate și transparență a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI și gestionarea conflictelor de interese pentru situațiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt pași importanți, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătățirea culturii transparenței și integrității în mecanismul decizional, care va conduce și la creșterea încrederii publice în autoritățile statului. În urma discuțiilor avute în cadrul Grupului de lucru s-a desprins concluzia că accentul din partea Organizației va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile și standardele OCDE”, a declarat Mircea Abrudean.
OCDE a apreciat progresele substanțiale realizate de România, evidențiind angajamentul politic ferm la cel mai înalt nivel pentru consolidarea integrității și transparenței publice.
În marja reuniunii, Președintele Senatului Mircea Abrudean a avut o discuție de lucru cu Elsa Pilichowski, directorul Departamentului privind Guvernanța Publică din cadrul Secretariatului OCDE.
Delegația României a fost alcătuită din ministrul Justiției, Radu Marinescu, Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, Președintele Comisiei speciale parlamentare comune pentru aderarea la OCDE, Violeta Alexandru, coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE și secretar de stat în MAE, Luca Niculescu, precum și experți din Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională de Integritate și echipa de coordonare OCDE din MAE.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
