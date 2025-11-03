Eurostat: România, pe locul patru în UE la riscul de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc

Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, la sediul Ministerului Apărării Naționale, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, în prezența ministrului apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și a E.S. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București.

„Am anunțat interesul pentru această achiziție încă din luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga, când am semnat, împreună cu omologul meu olandez, Memorandumul de Înțelegere privind extinderea perioadei Centrului de Instruire F-16 din România – EFTC”, a spus ministrul Moșteanu.

„Prin semnarea acestui contract, marcăm finalizarea unei etape semnificative în activitatea centrului, care dovedește angajamentul României de a oferi un mediu de pregătire de înaltă calitate. EFTC a transformat țara noastră într-un hub european pentru toate statele care dețin sau vor deține F-16 și avem în vedere extinderea modulelor de instruire, odată cu avansarea programului F-35”, a declarat ministrul apărării naționale.

De asemenea, oficialul român a apreciat că EFTC oferă o capabilitate unică în Europa, de instruire completă a piloților pentru aeronave F-16 și, în același timp, un cadru în care instructori și cursanți din mai multe țări NATO se antrenează împreună, la aceleași standarde, pentru apărarea comună a spațiului aliat.

„Prin continuarea activității centrului, România își reafirmă rolul strategic în arhitectura de apărare a Alianței, confirmându-și totodată angajamentele internaționale asumate și contribuind activ la consolidarea capacităților de descurajare și apărare colectivă. Țara noastră își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina, oferind posibilitatea instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului și contribuind astfel, în mod concret, la efortul comun de întărire a securității regionale și la sprijinirea eforturilor și dreptului suveran al Ucrainei de a se apăra”, a concluzionat ministrul apărării naționale.

Ambasadoarea van Haaften, a declarat că Olanda și România au o relație puternică și colaborează îndeaproape în domeniul securității și apărării. „Suntem parteneri în NATO și cooperăm pentru descurajare și securitate pe Flancul Estic. Atât Olanda, cât și România sunt parteneri dedicați în sprijinirea Ucrainei. Centrul European de Instruire F-16 este unul dintre exemplele excelentei colaborări, pe care am experimentat-o ​​personal în vizitele mele în Baza Aeriană de la Fetești”, a precizat oficialul olandez.

În final, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București a apreciat că predarea oficială a celor 18 avioane de vânătoare F-16 din Olanda către România marchează un pas important în cooperarea celor două țări. „Aceasta permite continuarea antrenamentului piloților la EFTC. Urez piloților care le folosesc Cer senin și aterizări în siguranță!”

Semnarea acestui contract reprezintă un moment esențial în evoluția Centrului European de Instruire F-16, evidențiind intenția Ministerului Apărării Naționale de a menține facilitatea operațională și în anii următori, având în vedere atât necesarul de piloți români, cât și cei ai statelor aliate și partenere, raportate la posibilitățile de instruire destul de limitate la nivel internațional.

Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 EURO fără TVA. La acesta se adaugă plata TVA, în valoare de 21 mil. EURO, calculată la valoarea declarată a bunurilor (aeronave și pachetul de suport logistic), de 100 mil. EURO.

Aeronavele F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, partea română având obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere.

România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.

În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.