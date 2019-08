Eurostat: România, locul trei în UE privind rata deceselor cauzate de înec accidental

Articol realizat de Taisia Fusea, stagiar CaleaEuropeană.ro

România se află pe locul al treilea într-o statistică Eurostat dată publicității vineri și care care compară rata deceselor din țările membre UE cauzate de înec accidental și submersiune cu 3,2 morți per 100.000 rezidenți, fiind peste media UE.

“Statisticile respective sunt bazate pe Clasificarea Internațională a Bolilor și a Problemelor de Sănătate Corelate și privesc decesele care au loc fie prin căderea într-o cadă, piscină sau surse naturale de apă precum lacuri, mări, râuri sau pârâuri. Pentru a se face comparații între țări, numărul de decese a fost standardizat să ia în calcul mărimi diferite și vârste”, specifică Eurostat.

În 2016, 5.537 din decesele din Uniunea Europeană au fost cauzate de înec accidental. Cifrele scad în fiecare an după ce, în 2013, a atins un număr record de 6.090. Media UE este 1,1 decese/100.000 rezidenți.

La nivelul UE, cea mai mare rată a mortalității sub acest aspect se regăsește în Lituania și Letonia, cu mai mult de 6 morți per 100.000 rezidenți. Cele mai scăzute rate sunt în Italia, Malta și Portugalia.(0,4 morți per 100.000 rezidenți)

Statisticile despre rata mortalității cauzată de înec accidental și submersiune sunt disponibile și pe sexe și indică faptul că în aproape toate țările din figura din 2016, rata deceselor era mai mare printre bărbați decât printre femei.